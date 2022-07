Nessuno è perfetto. Si sa. Eppure, soprattutto le donne, non sono mai soddisfatte del loro aspetto fisico. Alcune, poi, sono eccessivamente critiche con se stesse. Magari vedono anche difetti inesistenti o considerano in maniera troppo esagerata delle imperfezioni minime. Per queste persone, l’estate non è di certo una stagione facile da vivere.

Quando fa caldo si indossano indumenti leggeri e ci si scopre di più. Ogni tipologia fisica si può valorizzare con scelte strategiche in fatto di vestiario. In spiaggia e in piscina, però, ci si mette a nudo. Quasi nel senso più letterale della parola. Risulta davvero difficile nascondere qualche difetto, come una pancetta un po’ troppo prominente o un sedere generoso. Sicuramente, i costumi da bagno possono aiutarci a minimizzare alcune imperfezioni. Se si ha un po’ di pancetta, ad esempio, meglio optare per il costume intero oppure su un bikini con la mutandina a vita molto alta. Se il problema invece sono i fianchi larghi, puntare su modelli con qualche dettaglio, come dei volant sui lati. Il gioco di volumi creato dal tessuto creerà un effetto ottico in grado di nascondere i fianchi generosi. Le più bassine, invece, potranno slanciarsi indossando costumi molto sgambati. In questo articolo andremo a dare qualche altro utile suggerimento.

Oltre a indossare costumi che nascondono pancia e fianchi ecco le pose che snelliscono da assumere in spiaggia

Il segreto per apparire più magre e con un fisico più slanciato sta anche nella postura. Ciò vale sempre, non solo in spiaggia. Ma andiamo a vedere le pose da assumere quando si prende il sole o ci si vuole scattare un selfie.

Quando si è sdraiati a prendere il sole, distesi sulla schiena e con le braccia lungo il corpo, pieghiamo una gamba appoggiandola all’altra, tenendo il ginocchio aperto verso l’esterno. Inoltre, giriamo il capo verso un lato. In questo modo, porteremo in maniera del tutto naturale la pancia in dentro, mentre i muscoli addominali si allungheranno. La pancia risulterà così bella piatta e la coscia più lunga e soda.

Dalla stessa posizione supina possiamo anche piegare entrambe le ginocchia poggiando i piedi a terra. In questo modo, le cosce sembreranno belle toniche. Inoltre, nasconderemo un eventuale sedere grosso o un po’ flaccido.

Vediamo ora un altro caso: mentre si prende il sole, ci si guarda attorno o si chiacchiera con l’amica dell’ombrellone vicino. In questo caso si è semi sdraiati, con i gomiti appoggiati e le gambe incrociate. Questa posa contrae gli addominali e consente di nascondere i rotolini di grasso della pancia.

Durante le prossime vacanze, ricordiamo quindi queste posizioni strategiche da assumere, oltre a indossare costumi che nascondono pancia e fianchi.

