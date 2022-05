Direttamente dagli anni ’50, la gonna dell’estate 2022 snellisce pancia e fianchi ed è perfetta con sandali, tacchi e sneakers

Il calendario dice che siamo ancora in maggio; le temperature, però, ci fanno già pensare alla piena estate. Dopo le piogge e il freddo repentino attorno ai giorni di Pasqua, è definitivamente arrivato il momento di riporre felpe e soprabiti. Possiamo ormai sfoggiare i capi estivi. Soprattutto nelle ore centrali della giornata, molte persone girano indossando t-shirt fresche e leggere. È quindi ora di alleggerire anche l’abbigliamento per la parte inferiore del corpo.

In fatto di vestiario, è bene essere sempre aggiornati e restare al passo coi tempi. Per la primavera/estate 2022 sono tornate di moda alcuni modelli di scarpe comodissime . Mentre, in fatto di “trucco e parrucco”, c’è una tinta che sta letteralmente impazzando ed è molto richiesta soprattutto dalle over 50. Dopo aver ricordato un paio di chicche modaiole, in questo articolo ci soffermeremo su un capo di abbigliamento. Come spesso accade in fatto di mode, si tratta di un grande ritorno del passato. Il capo di cui stiamo per parlare, infatti, arriva direttamente dagli anni ’50.

Il felice ritorno della gonna a ruota

Nell’estate 2022, potremo dire di essere davvero fashion se, in più occasioni, avremo modo di sfoggiare una romanticissima gonna a ruota. Le caratteristiche base della gonna a ruota sono la vita alta e la linea voluminosa. In genere, si tratta di modelli midi, che coprono il ginocchio e arrivano a metà polpaccio. Ma esistono anche dei modelli che arrivano appena sopra il ginocchio. Ovviamente, la scelta dipende dai gusti personali e dal fisico. Grande varietà anche per quanto riguarda il tessuto che, comunque, per creare il classico effetto “ruota”, dovrà essere un po’ rigido.

Per il giorno, ideali sono il faille di cotone e il canvas. Per la sera, ok a seta e broccato. Inoltre, ci sono gonne a ruota lisce o plissettate, in tinta unita oppure fantasia. Molto di moda sono i toni pastello, come il cipria, il carta da zucchero e il verde menta. Per quanto invece riguarda le fantasie, i fiori sono sicuramente molto romantici, mentre i pois donano un’aria fresca, giovanile e sbarazzina. Di carattere decisamente moderno le grafiche geometriche.

Come accennato, la gonna a ruota sta bene con qualsiasi tipo di calzatura. In base all’outfit da sfoggiare, possiamo optare per comode scarpe basse oppure per i tacchi. I modelli corti, magari abbinati ad una semplice maglietta di cotone, sono perfette con un paio di sneakers.

Direttamente dagli anni ’50, la gonna dell’estate 2022 snellisce pancia e fianchi ed è perfetta con sandali, tacchi e sneakers

Come ben sappiamo, gli abiti da indossare vanno scelti tenendo in considerazione, prima ancora del fattore moda, la nostra fisicità. Nella prossima stagione ormai imminente, la gonna a ruota farà la felicità delle più rotondette perché ha il pregio di snellire la pancia e i fianchi. Due punti molto critici per gran parte delle donne. La gonna a ruota asseconda i fianchi, rendendo così le rotondità più belle e sensuali. Nel suo insieme, la figura apparirà più slanciata e oltremodo femminile.

Lettura consigliata

Ecco i 5 colori di tendenza per la primavera estate 2022 oltre ai classici toni pastello e al bianco