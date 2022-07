Ricicliamo i barattoli di vetro di conserve e marmellate in questi 3 modi creativi diversi da lanterne e centrotavola

Sempre più persone hanno capito l’importanza dell’economia circolare. Per questo, settimana dopo settimana, la nostra Rubrica sul Fai da Te riscuote sempre un grande successo. Mettendo in atto oggi dei comportamenti virtuosi, facciamo del bene al Pianeta e lasceremo un Mondo migliore ai nostri figli e ai nostri nipoti. Ma non si tratta solo di produrre meno rifiuti. Riciclare ci permette infatti di risparmiare anche un sacco di soldi. Con tessuti ricavati da vecchi indumenti, federe o lenzuola, ad esempio, possiamo ricavare accessori trendy e super personalizzati.

Possiamo dare una seconda vita anche a molti contenitori che ci passano tra le mani quotidianamente quando siamo in cucina. Esempi eclatanti sono i vasetti dello yogurt, così come le confezioni in plastica di ricotta e i barattoli di latta che contengono ceci, fagioli, piselli.

In questo articolo andremo a scoprire alcuni modi per riutilizzare un altro oggetto molto comune e sempre presente in cucina. Di varie forme e dimensioni, i barattoli di vetro con coperchio a chiusura ermetica sono presenti in tutte le case. Servono per contenere e conservare sughi, salse, miele e marmellata. Dunque, prodotti di uso quotidiano. Sarebbe quindi un grande spreco, ogni volta che si è terminato il prodotto, gettare il contenitore nel cassonetto del vetro.

Alcuni consigli molto comuni

Anzitutto, il primo consiglio che vogliamo dare ai nostri Lettori è quello di riutilizzare tali barattoli per il loro stesso scopo originario. Utilizziamoli quindi per conservarvi passate di pomodoro e marmellate fatte in casa. A parte questa premessa, passiamo ora a qualche consiglio più creativo e fantasioso.

Molti trasformano i barattoli di vetro in centrotavola da personalizzare a piacere. Riempiendoli con sassolini colorati, fiori, sabbia o qualsiasi altra cosa ci venga in mente, li possiamo sistemare al centro della tavola per una cena a tema. Lo stile del nostro centrotavola dipenderà dal contesto generale dell’evento. Molti altri, invece, inseriscono una candelina oppure delle luci a LED per ottenere delle lanterne. Suggestive e romantiche sono ideali per illuminare un angolo del giardino o del terrazzo.

Ricicliamo i barattoli di vetro di conserve e marmellate in questi 3 modi creativi diversi da lanterne e centrotavola

Passiamo ora a qualche idea più originale.

Cominciamo con una tendenza molto stilosa. Utilizziamo i vasetti di vetro delle conserve come contenitori per dolci al cucchiaio monoporzione, come tiramisù, cheesecake, e zuppa inglese. Ogni commensale riceverà il proprio dolce, chiuso con l’apposito coperchio, e poi sarà egli stesso ad aprirlo per godersi la dolce squisitezza. Ultimamente fanno così in tantissimi locali e ristoranti.

Altre 2 idee utili e pratiche

Sfruttiamo ora il concetto di contenitore dei nostri barattoli di vetro. Decorandoli a piacere nella parte esterna, diventeranno dei comodissimi portapenne da tenere sulla scrivania o dei porta pennelli da tenere sulla mensola del bagno. Per la decorazione, molto dipende dai gusti personali e dalle capacità artistiche. Potremmo, ad esempio, dipingere la superficie del barattolo o applicare delle stampe. Chi se la cava con ago, filo e tessuti, potrà invece creare un rivestimento in lana, cotone o altro tessuto, magari sfruttando il lavoro a maglia o quello all’uncinetto.

Sulla base di queste idee, mettiamoci all’opera e ricicliamo i barattoli di vetro di conserve e marmellate.

