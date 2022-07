Con l’arrivo del caldo ecco comparire mosche, zanzare e moscerini a perseguitarci in casa e fuori. Basta mettere una maglia di un colore giallo acceso ed eccoci ricoperti completamente di moscerini. È vero che rispetto alle mosche e alle zanzare sono meno fastidiosi, ma non di certo piacevoli.

Per non parlare, poi, di quando siamo in giardino: non possiamo accendere neanche una luce senza vederli svolazzare. Insomma, ci sembra di non avere pace, eppure abbiamo provato di tutto per tenerli lontani. La citronella non funziona e quelle trappole luminose per zanzare non servono a molto. Ecco allora che un rimedio della nonna potrebbe fare al caso nostro per sbarazzarcene una volta per tutte.

Basta mezzo bicchiere di questo prodotto economico e facile da reperire per tenere lontano da casa moscerini e insetti

Sicuramente mettere le zanzariere, tenere la frutta ben coperta e avere una casa pulita è molto utile. Ma delle volte tutti questi accorgimenti non bastano, soprattutto contro questi insetti. I moscerini, a seconda della tipologia, possono venire attratti per una serie disparata di motivi. Se già infestano casa e giardino, bisogna ricorrere alle maniere forti per sbarazzarsene. Visto che come tanti altri animali anch’essi non sopportano gli odori pungenti, possiamo ricorrere agli oli essenziali. Questi concentrati di odori forti sempre a portata di mano sono utili per tante funzioni.

Quali sembrano più efficaci come repellenti

Diversi oli essenziali si prestano benissimo come repellenti grazie ai loro aromi molto pungenti. Quello di rosmarino, ad esempio, è perfetto anche per tenere lontana la polvere dalle superfici: uno dei trucchi della nonna che si rivela avere più di una funzione. Ma, tra gli oli essenziali, quello che sembrerebbe ancora più efficace contro i moscerini è quello di geranio. Questo olio essenziale ha un odore talmente pungente che terrà lontano anche altri tipi di animaletti. Si rivela molto utile per non far avvicinare gatti e cani alle nostre piante, ma anche contro gli uccelli.

Possiamo spruzzarlo sulle superfici o passarci sopra un panno imbevuto. Ma visto che il suo odore non è piacevole neanche per le persone, meglio non impregnare tutto l’ambiente. Riempiamo mezzo bicchiere di plastica di olio essenziale di geranio e posizioniamolo in un punto strategico. Vicino ai davanzali è un’ottima idea, ma anche intorno a piante solitamente gremite di moscerini. Ma soprattutto, mettiamone un bicchiere vicino alle fonti di luce e calore, come lampade e lampadine.

Insomma, ecco che basta mezzo bicchiere di questo prodotto economico per sbarazzarsi dei fastidiosi moscerini. Per un effetto ancora più potenziato possiamo anche posizionare qualche geranio in più sul davanzale. Meglio abbondare per tenerne lontani il più possibile.

