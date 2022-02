Quando seguiamo una dieta con l’obiettivo di dimagrire, ci concentriamo, spesso, sulla pancia e sulla zona bassa del corpo. Effettivamente, facciamo bene a porre l’attenzione sulla parte addominale, perché se dovessimo misurare il girovita e avessimo queste misure, allora potremmo soffrire di pressione alta.

In ogni caso, l’attività fisica è essenziale per tutti, indipendentemente dal genere e dall’età. Infatti, non solo i personal trainer, ma anche i nutrizionisti e i medici suggeriscono di muoverci quotidianamente. L’esercizio fisico, infatti, inciderebbe positivamente sulla salute generale. Per esempio, ecco come camminare secondo gli esperti non solo per avere un fisico scolpito, ma anche per ridurre il colesterolo cattivo.

L’allenamento, dunque, è essenziale sia per trarne i benefici a livello salutare, sia per tenerci in forma. A questo proposito, se vogliamo darci dentro per avere un fisico da urlo, non ci sarebbe bisogno di recarsi in palestra. Infatti, questi esercizi, che coinvolgono tutto il corpo, possono essere fatti a casa.

Altri esercizi, che possono essere fatti comodamente a casa, sono quelli mirati per le altre parti del corpo. Infatti, spesso il grasso si accumula anche sulla schiena e, sicuramente, questi “rotolini” non sono un bel vedere, così come sulle braccia.

Gli esercizi mirati

Oltre a puntare ad avere glutei sodi e pancia piatta, concentriamoci anche sulle zone spesso trascurate. Inoltre, possiamo stare seduti sul tappetino apposito per la ginnastica o anche sul divano. Faremo 10 esercizi complessivi, molto semplici e adatti a tutte le fisicità, nonché a tutte le età. Ogni esercizio ha una durata di 30 secondi.

Oltre a glutei sodi e pancia piatta, snelliamo anche schiena e braccia in meno di 10 minuti comodamente seduti a casa

Basteranno solamente 8 minuti del nostro tempo da impiegare quotidianamente, per vedere i risultati. Sediamoci, mettendo le gambe a farfalla, allunghiamo la schiena e apriamo il petto. Se non dovessimo riuscirci, possiamo incrociare le gambe nella classica posizione dell’indiano.

Nel primo esercizio, solleviamo e abbassiamo le braccia. Nel secondo, solleviamo le braccia e chiudiamo verso le spalle, alternando entrambe le braccia. Poi, nel terzo esercizio, mettiamo le braccia aperte orizzontalmente e chiudiamo verso il petto. Nel quarto esercizio, incliniamo leggermente la schiena in avanti, solleviamo le braccia e abbassiamo portandole indietro.

Nel quinto esercizio, solleviamo incrociando le braccia e apriamole verso la schiena, coinvolgendo la clavicola. Invece, nel sesto esercizio, ruotiamo le braccia in avanti come se stessimo disegnando dei cerchi, mentre nel settimo esercizio le braccia andranno ruotate nel senso opposto.

Nell’ottavo esercizio, ruotiamo le spalle in avanti, mentre nel nono esercizio le ruotiamo nel senso opposto. L’ultimo esercizio è la distensione delle braccia. Solleviamo solo il braccio destro, facendolo oscillare. Facciamo la stessa cosa con il braccio sinistro. Alterniamo, dunque, le braccia.