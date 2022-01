La pressione sanguigna alta non è un fattore da sottovalutare. Anzi, bisogna prestare molta attenzione quando ci viene diagnosticata o quando la misuriamo in casa. In quest’ultimo caso, infatti, consigliamo di contattare il proprio medico di fiducia per avvisarlo.

È di fondamentale importanza mantenere la pressione ai livelli standard, poiché un’elevata pressione potrebbe provocare seri problemi come l’infarto. Il problema è che molte persone non sono a conoscenza dello stato della loro pressione.

C’è anche da dire che in casi di agitazione e di emozione, potrebbe essere normale avere la pressione più alta del solito, a condizione che questa ritorni nei parametri normali. Il fatto è che bisognerebbe misurare la pressione la mattina.

Qualora riscontrassimo dei valori superiori ai 90 mmHg per quanto riguarda la minima e superiori ai 140 mmHg per la massima, allora si tratta di ipertensione arteriosa. In ogni caso, è importante sottolineare come la pressione non sia uguale per tutti poiché cambia a seconda dell’età, dello stile di vita e anche del peso corporeo.

A tal proposito, se misuriamo il girovita e abbiamo queste misure allora potremmo soffrire di pressione alta ed ecco cosa fare per abbassarla naturalmente. Anche il sovrappeso, infatti, incide sulla pressione. Ma vediamo cosa fare.

Girovita e pressione arteriosa

Innanzitutto vi sono dei fattori di rischio per sviluppare l’ipertensione e alcuni li abbiamo elencati poc’anzi. Si aggiungono, inoltre, il colesterolo cattivo ed ecco come ridurlo e il diabete. Se non abbiamo mai sofferto di questi problemi, però, non è detto che in futuro non potranno proporsi. Infatti, la Fondazione Veronesi sostiene che è di fondamentale importanza correggere il proprio stile di vita partendo dall’alimentazione.

Seguire, cioè, un piano alimentare sano e bilanciato che porti anche a perdere qualche chilo e, a tal proposito, si afferma che tra la pressione e il peso vi è una correlazione. Ciò significa che se il peso aumenta, di conseguenza potrebbe aumentare la pressione. Ma la parte del corpo a cui dovremmo prestare attenzione è soprattutto il girovita. Non bisognerebbe andare oltre i 100 cm per l’uomo né oltre gli 85 cm per la donna. Superando questi livelli, potremmo soffrire di pressione alta in futuro.

Cosa fare per abbassare la pressione naturalmente? Ovviamente recarsi dal proprio medico o da un nutrizionista oppure dietologo che indicheranno l’alimentazione corretta da seguire, che terrebbe a bada non solo la pressione ma anche tutti gli altri importanti parametri come il colesterolo, la glicemia, i trigliceridi e così via.

In maniera particolare fare attività fisica, la quale potrebbe prevenire la pressione alta e basta anche un’ora al giorno. Correggere le cattive abitudini come evitare il fumo, evitare o limitare il caffè, ma soprattutto limitare o evitare il sale, maggiore responsabile dell’aumento della pressione.