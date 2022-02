Ecco il trucco per aumentare i follower su Instagram, Twitter e Tiktok in brevissimo tempo e senza pagare

Siamo abituati a utilizzare i nostri social network principalmente come passatempo. Fotografie, esperienze, opinioni vengono condivise sul web come in una vetrina per amici e conoscenti. Ovviamente sono ambitissimi cuoricini, like e commenti di chi ci segue. Infatti, vedere aumentare i follower ci restituisce un senso di appagamento davvero piacevole.

Addirittura, c’è chi arriva a guadagnare tantissimi soldi solo con i like. Sono tantissimi gli Youtuber e gli Instagrammer ad essere diventati famosi, trasformando i social in una vera e propria vetrina. Ma come si fa a guadagnare tanti like quanto uno degli influencer più famosi? Chiara Ferragni conta circa 26,3 milioni di follower e guadagna più di 10 milioni di euro l’anno.

È incredibile, ma è possibile che anche una persona normalissima come noi possa raggiungere gli stessi livelli. Infatti, ecco il trucco per aumentare i follower e i like dei principali social internazionali. Seguendo piccoli e semplici consigli potremmo arrivare a raddoppiare i nostri seguaci e a diventare davvero popolari.

Le regole di Instagram

Ci sono tanti metodi per aumentare il flusso di persone che legge o guarda i nostri post sui social. La regola più importante, però, si rivela essere quella di fidelizzare il pubblico con post giornalieri che abbiano un contenuto accattivante. Per seguire una pagina o una persona, abbiamo bisogno che ci regali foto di qualità, che ci faccia viaggiare da fermi, che ci aiuti o che ci sorprenda.

Un altro metodo che è risultato molto efficace è quello di studiare come vengono fatti i post più seguiti. Prendere spunto da influencer o dalle pagine più seguite permette di affinare la nostra tecnica. Capire che linguaggio utilizzare, quali sono le tendenze del web e quali sono i generi più amati. Per esempio, basta selezionare la lente d’ingrandimento che troviamo su Instagram.

Fondamentale, ancora, è fare un ottimo uso degli hashtag. Le parole chiave sono quelle che guidano le ricerche e che fanno selezionare il nostro post piuttosto che un altro. Osserviamo quali sono quelli che compaiono più frequentemente nelle ricerche e seguiamo l’esempio.

Ecco il trucco per aumentare i follower su Instagram, Twitter e Tiktok in brevissimo tempo e senza pagare

Se siamo grandi fan di Twitter o TikTok avremo lo stesso desiderio di aumentare i follower. Più seguaci si hanno e maggiore sarà la nostra influenza nel settore in cui operiamo e quindi anche i possibili clienti. La prima regola, come sopra, è twittare o postare ogni giorno e più volte, meglio se a orari prestabiliti in base al flusso di visitatori.

Twitter, poi, non ripaga solo per contenuti scritti ma anche per quelli visivi. Aggiungiamone sempre di nuovi e non dimentichiamo di rispondere, ri-twittare e taggare. Altro consiglio, cerchiamo di individuare persone che potrebbero essere interessate al nostro settore e invitiamole con tag e contenuti pertinenti. Vedremo che con questi semplici accorgimenti vedremo ottimi risultati.

