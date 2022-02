Non palestra né rinunce a tavola per avere glutei sodi e alti e pancia piatta ma anche cosce e braccia di marmo

Nell’ottica di una società in continua evoluzione, lo stereotipo della donna magra è stato superato. Lo vediamo nelle pubblicità per l’intimo, ma anche nelle sfilate di moda. Infatti, abbiamo assistito alle passerelle delle modelle curvy, in tutta la loro bellezza.

I chili di troppo non sono più un “peso” e le donne hanno deciso di sfruttare questo punto, prima considerato debole, ribaltandolo in un punto di forza. La cosa importante, infatti, sta proprio nell’accettazione di sé stessi.

Tuttavia, anche queste modelle, nonostante le curve morbide, mantengono un certo stile di vita. Si allenano e non rinunciano ad essere delle buone forchette. L’attività fisica, infatti, permette di fare uno sgarro in più. Oltre ai benefici per il fisico, l’attività sportiva è un toccasana specialmente per la salute in generale. Infatti, ecco come camminare per avere un fisico scolpito e per ridurre il colesterolo cattivo.

Basta allenarsi quotidianamente, anche solo per mezz’ora. Non necessariamente in palestra né con le rinunce a tavola, perché con gli esercizi che vedremo alleneremo proprio tutto il corpo. Inoltre, questi esercizi serviranno anche a coloro che vorrebbero dimagrire per scolpire il loro fisico.

Mezz’ora a casa

Basta davvero poco, minimo 30 minuti nel salone di casa nostra, per iniziare a vedere dei risultati con questi esercizi, se fatti bene e con costanza.

Mirati per avere glutei sodi e alti, gli squat si trovano al primo posto. Sarebbero ancora più efficaci se usassimo un peso. Qualora non l’avessimo, anche una bottiglia d’acqua andrà bene. Per una migliore riuscita, consigliamo di contrarre i glutei quando saliamo.

Non può mancare il mezzo ponte, che per i glutei è un esercizio davvero fenomenale. Dobbiamo tenere la schiena distesa e sollevare il bacino, contraendolo. L’ultimo esercizio per i glutei, ma che allena anche le braccia e l’addome, è il tavolo.

Si tratta di emulare un tavolo con il nostro corpo. Sdraiamoci a terra e solleviamo entrambe le braccia e, successivamente, solleviamo anche le gambe. In questo esercizio, dobbiamo tenere la schiena dritta e contrarre l’addome.

Non palestra né rinunce a tavola per avere glutei sodi e alti e pancia piatta ma anche cosce e braccia di marmo

Per avere la pancia piatta, gli esercizi mirati sono, ovviamente, gli addominali. Uno dei più efficaci è il plank. Come se volessimo fare le flessioni, stendiamoci di pancia e con le gambe e le braccia solleviamo il corpo e restiamo in posizione per almeno 15 secondi.

Un altro esercizio è il crunch. Sediamoci e solleviamo le gambe, che devono essere unite. Andiamo leggermente indietro con la schiena, mantenendo le gambe sollevate e rotiamo il busto a destra e a sinistra. L’ultimo è la bicicletta. Stendiamoci di schiena, solleviamo le gambe e mettiamo le braccia dietro la testa. Muoviamo le gambe alternandole, come se stessimo pedalando, e contemporaneamente solleviamo la testa. Questi esercizi devono essere eseguiti quotidianamente, per cercare di ottenere i risultati, insieme alla corretta alimentazione. Beviamo anche, almeno, 2l di acqua al giorno per eliminare tossine e liquidi in eccesso.

