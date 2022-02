Il pranzo della domenica sarà sbalorditivo con questo menu sfizioso ma leggero per tenerci in forma senza rinunciare al gusto

Noi italiani, di buon cibo, ce ne intendiamo eccome. L’Italia, oltre ad essere famosa per le bellezze artistiche, lo è anche per quanto riguarda l’arte culinaria. Basti pensare alla pizza e alla pasta, che tutti ci invidiano e che cercano di emulare.

È soprattutto durante le festività e durante le occasioni speciali che diamo il meglio di noi stessi, attraverso piatti che i commensali difficilmente dimenticheranno. Ma anche la domenica, in cui tutti ci riuniamo, rappresenta il giorno in cui sprigioniamo la nostra creatività.

La domenica è il giorno di riposo settimanale per molte persone. Domenica è famiglia. Se questa frase è corretta, allora il pranzo della domenica sarà sbalorditivo con queste ricette da leccarsi i baffi. Solitamente, prepariamo i classici piatti: lasagne, pasta al forno, cannelloni e così via. Ma se consigliassimo un menu completo, dal primo al dessert, in versione light, per mantenerci leggeri ma senza rinunciare al gusto?

I menu a base di pesce e carne

Questo menu comprende un primo, un secondo e il dessert. Ci saranno ingredienti salutari e facili da utilizzare, per preparare pietanze davvero sfiziose. Per chi ama il pesce, presenteremo un menu a base di pesce, e faremo altrettanto con chi predilige la carne.

Iniziamo dal menu a base di pesce. Come primo piatto, possiamo preparare un risotto al pesce spada e basilico, con il riso venere. E in questo articolo avevamo rivelato il segreto tramandato dalle nonne per un risotto cremoso da veri chef. Come secondo, salmone al forno al profumo di erbe aromatiche e pistacchi.

Il menu a base di carne, invece, potrebbe prevedere, come primo piatto, delle tagliatelle con tritato e funghi, utilizzando la parte magra del vitello. Come secondo, del pollo aromatizzato al limone. Per quanto riguarda il dessert, possiamo fare la cosiddetta torta all’acqua, senza uova, latte e burro.

Il pranzo della domenica sarà sbalorditivo con questo menu sfizioso ma leggero per tenerci in forma senza rinunciare al gusto

Vediamo cosa ci occorre per il menu di pesce. Per il risotto, gli ingredienti sono riso venere, pesce spada, basilico, porri, zenzero fresco, menta, olio EVO, scorza di limone, sale e pepe. Per il secondo di pesce, gli ingredienti sono salmone fresco, prezzemolo, timo, rosmarino, aneto, pistacchi, pangrattato, scorza di limone, olio EVO, pepe in grani e sale.

Passiamo al menu di carne. Per il primo piatto, gli ingredienti sono tagliatelle fresche, funghi porcini, tritato magro, carote, prezzemolo, aglio, olio EVO e sale. Per il secondo, gli ingredienti sono petti di pollo, farina, acqua, scorza di limone, succo di limone, amido di mais, zenzero, origano, olio EVO, pepe.

Infine, per quanto riguarda la torta all’acqua, gli ingredienti sono acqua, farina, zucchero di canna, olio di semi, scorza di limone, lievito.

