L’abito non farà il monaco, ma sicuramente è un elemento che non trascuriamo mai. Siamo consapevoli del fatto che sia pur sempre uno dei nostri primi biglietti da visita.

Un look accurato e che ci calza a pennello ci fa sentire a nostro agio, nonché più belle e spigliate. Fa salire la nostra autostima, di conseguenza migliora il nostro benessere e il nostro modo di approcciarci agli altri.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

A darci una mano a fare le giuste scelte per non sfigurare mai, fortunatamente, ci pensano i dettami della moda.

Questi comodi pantaloni di tendenza stanno bene proprio a tutte e ora si indossano infrangendo un noto tabù

Quest’inverno la moda sembra venire incontro a un pubblico femminile davvero variegato. Le tendenze si giocano in equilibrio tra grandi classici che tornano e azzardi.

Basti pensare alle tante fantasie briose che già stanno spopolando.

Larga scelta per maglioni e abiti, ma anche per i pantaloni.

Il jeans skinny ormai è immancabile, come in ogni stagione. Un pantalone stretto che evidenzia tutte le forme, dai fianchi alle gambe.

Vi è da dire però che non sempre si può ritenere la scelta ideale. Per alcune donne particolarmente dinamiche potrebbero risultare scomodi nei vari corri corri delle faccende quotidiane, perché premono. In altri casi, invece, altre potrebbero non preferirlo proprio per la caratteristica di evidenziare cosce, glutei e fianchi. Sebbene, per arginare tale insicurezza, possiamo servirci di un piccolo stratagemma che può aiutare a far apparire la pancia più piatta e i glutei più sodi.

La moda invernale però viene incontro a tutte le donne e porta alla ribalta pantaloni che ben si prestano a tutte e a tutti i fisici.

In questa stagione infatti grande ritorno di modelli di pantaloni larghi: a palazzo come dei bootcut.

L’inaspettato modo di indossare i pantaloni larghi

Quelli di tendenza sono pantaloni larghi che non fasciano, ma soprattutto morbidi. Tanto è vero che un grande must della stagione saranno quelli in maglina.

Comodi e pratici, slanciano la silhouette senza evidenziare alcun punto. In più, ben si prestano per il quotidiano ma anche per le serate più formali ed eleganti.

Il loro imperversare probabilmente non ci sorprenderà, lo farà invece l’abbinamento proposto dalle passerelle.

I pantaloni larghi, infatti, vanno a conciliarsi con un’altra tendenza in atto: gli stivali alti, fino al ginocchio e oltre. Potremmo immaginarci quindi un pantalone largo che ricada sopra gli stivali come solitamente si è usato. In realtà non è proprio così, perché sembrerebbe sdoganato un divieto finora in vigore: anche il jeans largo si infila dentro gli stivali.

La gamba del pantalone che sporge dall’orlo alto degli stivali sembrerebbe accettata quindi ora, anzi questo suggerimento potrebbe davvero spopolare. Anche perché permette di evidenziare i nostri stivali senza dovere per forza indossare un pantalone stretto.

Questi comodi pantaloni di tendenza stanno bene proprio a tutte e ora si indossano infrangendo un noto tabù che sopravvive da tempo. Sembrerebbe proprio arrivato il momento di lasciarsi andare, di osare ed essere pienamente sé stesse.

Approfondimento

Non solo tacchi alti e tronchetti finalmente tornano di moda queste scarpe calde e praticissime