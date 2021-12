L’inverno è alle porte, maltempo e aria fredda sono ormai una consuetudine quotidiana. La percezione di gelo sulle varie parti del corpo è indubbiamente una vera sofferenza. Per questo motivo il nostro abbigliamento in questo periodo deve essere quindi pesante e in grado di darci calore.

Portando magari questo versatile maglione super chic. Non meno importanti i capi per l’esterno, come le sciarpe, da indossare in tanti modi diversi e originali per cambiare look. Per uscire, però, il capo più importante per proteggerci dal freddo rimane indubbiamente il soprabito.

Non i cappotti sottili, torna di moda questo comodo capo caldissimo perfetto a 20 come a 60 anni

Scegliere il giusto soprabito non è semplice. Deve essere, infatti, un capo in grado di tenerci ben caldi, però deve essere anche bello e trendy. Dovendolo portare a lungo, fondamentale infatti anche il lato estetico.

Deve essere allo stesso tempo anche comodo, pratico e versatile perché lo useremo tutti i giorni e nelle varie situazioni.

A incorporare tutte queste indispensabili caratteristiche, un capo iconico e classico: il piumino. Inventato intorno agli anni ‘40, da allora è diventato una garanzia incrollabile contro il freddo. La sua imbottitura di piume concede al nostro corpo un tepore unico, rivelandosi al contempo estremamente leggero da indossare. Inoltre, i suoi materiali sono impermeabili, il che lo rende un alleato fedele anche quando piove e nevica.

Insomma, è perfetto anche nelle giornate più glaciali. In più, il suo status di capo senza tempo lo rende anche un capo senza età.

Sono questi i piumini più chic di questa stagione

Il piumino torna di moda e lo fa con grande impatto. Infatti, i modelli di tendenza saranno alcuni in particolare.

Prima di tutto, circa la lunghezza, nessuna via di mezzo. Lungo quasi fino ai piedi ad avvolgere interamente la figura, o a coprire solo il busto.

Si potrà optare per l’uno o per l’altro a seconda dei propri gusti, nonché necessità. L’importante per essere alla moda è non riversarsi su quelli lunghezza ginocchio.

Il ritorno del piumino sarà estremamente grintoso e vivace, più di quanto potessimo immaginarci.

Tante negli anni l’hanno scelto di colori sobri: marrone, nero, bianco e grigio. Ebbene, queste tinte non saranno quelle di tendenza.

Perché i piumini glam saranno quelli che si faranno notare e carichi di personalità. Un capo classico e a volte sottovalutato, che torna in versioni molto più audaci, decise e innovative.

Le tonalità in voga saranno quelle forti e shocking.

Colori di punta: azzurro cielo, fucsia, giallo limone, rosso ciliegia, arancione, ecc.

Tonalità forti e accese, quindi, tanto in versioni lucide che opache: in ambedue i casi l’importante sarà spiccare.

Non i cappotti sottili, torna di moda questo comodo capo caldissimo perfetto a 20 come a 60 anni, in versioni nuove e tutt'altro che noiose. Nel bianco e nel grigio del paesaggio, porteremo un arcobaleno e una ventata di allegria senza rinunciare al tanto agognato caldo.

