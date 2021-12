Manca oramai meno di una settimana ai preparativi di Natale. Per questo è meglio subito munirsi di carta e penna, stilando un menù in accordo con i gusti e le eventuali allergie di tutti. È meglio quindi organizzarsi e non andare al supermercato all’ultimo momento se non ci si vuole stressare con code interminabili. Quindi assicuriamoci di aver messo tutto nero su bianco, in modo da non dover tornare per eventuali dimenticanze.

Oltre agli antipasti, al primo e al secondo non devono però mancare i dolci tipici di questo periodo accompagnati da un buon calice di vino dolce. Se però abbiamo dei dubbi e non vogliamo spendere molto, ecco una piccola guida per scegliere quello adatto alla serata.

Sono questi i 3 vini perfetti da abbinare al pandoro e al panettone per un brindisi gioioso dopo i pasti da Natale a Capodanno. Vediamo insieme quali marche dobbiamo cercare fra gli scaffali del supermercato o della nostra enoteca di fiducia. (n.d.r. I vini descritti sono stati scelti dalla redattrice secondo le informazioni in suo possesso e il proprio gusto).

Se si desidera rimanere su un budget non troppo alto non c’è da disperarsi. Ci sono infatti molte valide alternative che non superano la quindicina di euro. Iniziamo con il prosecco: a questa cifra troviamo il “Follador Brut Metodo Classico Dosaggio Zero”. Il suo sapore molto particolare porterà a un contrasto interessante con le fette di dessert dal sapore zuccherino.

Se invece prediligiamo un gusto più dolce possiamo tranquillamente avventurarci nel mondo dei passiti. In questa categoria si possono trovare delle fasce di prezzo molto diverse fra di loro. Ad esempio il “Feudo Maccari Moscato di Noto Passito Sultana” risulta un’ottima scelta per concludere la cena. Altrimenti a 14 euro è presente il Sangiovese romagnolo “Enio Ottaviani Sole Rosso” che si sposa bene con i dolci che contengono note di cioccolato.

Le bottiglie che sono in fasce di prezzo maggiori

Passiamo poi a quelli un po’ più costosi. Vale la pena portare a casa un Picolit, vino tipico del Friuli. Ad un prezzo di circa 20 euro è possibile accaparrarsi un “Friuli Colli Orientali Picolit – La Roncaia” dell’annata 2016. Questo si sposa bene anche con i pasticcini secchi. Lo si può anche bere da solo come vino da meditazione.

