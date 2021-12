Manca poco alle festività natalizie, giorni attesi con trepidazione da tutti. Saranno momenti in cui raccogliersi con amici e parenti, in cui divertirsi e concedersi il sano svago di cui si necessita.

Ognuno sta organizzando tutto affinché sia perfetto, decidendo cosa fare, dove e con chi.

Trattandosi di giorni speciali, anche l’abbigliamento dovrà essere tale e più elegante del solito.

Tanto più considerando che probabilmente saranno attimi che immortaleremo, meglio presentarsi al meglio.

Non il maculato o il rosso, sono questi i colori di tendenza per abiti, accessori e scarpe da indossare alle feste

L’atmosfera gioiosa delle feste ci carica di una nuova vitalità e vivacità. Si sa che l’abbigliamento rispecchia quasi sempre il nostro stato d’animo. Dunque, nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, il nostro look dovrà sprigionare entusiasmo da tutti i pori. Soprattutto, nulla potrà essere lasciato al caso. Per i capelli, potremo adottare questa piega voluminosissima tanto in voga e facile da realizzare.

L’outfit dovrà essere ricercato ed elegante, magari anche un po’ sexy.

Via libera dunque ad abiti con scollature vertiginose e spacchi, nonché agli intramontabili tubini. Le scarpe ovviamente dovranno essere rigorosamente col tacco, magari décolleté o stivali alti fino al ginocchio.

Le occasioni festive ci concedono di osare ed è giusto farlo. Sono momenti perfetti per organizzare la nostra personale e speciale passerella che lascerà tutti a bocca aperta.

Ovviamente, oltre ai modelli, dobbiamo prestare attenzione anche alle tonalità che sceglieremo.

Una scelta che non può disdegnare quelli che sono gli stupefacenti suggerimenti dell’alta moda.

Sebbene il maculato sarà tra le fantasie in voga di quest’inverno brioso, per questo periodo si punterà molto più in alto. Tanto è vero che neanche il rosso, colore tipico delle feste, sarà quello più “in”.

Brillare come una stella di Hollywood

Il look di questo periodo si farà notare e ci farà sentire davvero delle stelle del cinema. Non il maculato o il rosso, sono questi i colori di tendenza per abiti, accessori e scarpe da indossare alle feste.

Da qualche tempo sta spopolando l’argento, impossessatosi già di molti accessori.

Ora, lo stesso, allunga il proprio dominio fino ad arrivare a ricoprire interi vestiti.

Il suo non sarà però un monopolio, perché stanno già sgomitando altre due tonalità.

La prima è l’oro, colore classico ma eccentrico. Abiti, gioielli, scarpe, ma anche accessori per capelli e borse si tingono di dorato.

La vera svolta di audacia delle passerelle arriva però con la terza alternativa, la più brillante e stravagante. Si tratta dei cristalli, veri protagonisti di tante sfilate e applicati davvero ovunque, dai capi agli accessori.

La tendenza sarà insomma una vera pioggia di luce che illuminerà chiunque la indossi. Ovviamente sarà bene saper valutare gli accostamenti e gli ambienti che si frequentano. In certi casi, sarà meglio non eccedere e non combinare le tre alternative tra loro o sovraccaricarle.

Un abito rivestito di queste tonalità potrà magari accompagnarsi ad accessori più sobri che lo stemperino. Allo stesso modo, accessori che sfruttino oro, cristalli e dorato dovrebbero porsi su un abbigliamento monocolore. Bisognerà saper dosare bene per un effetto strepitoso.

