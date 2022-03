Prendersi cura delle piante che si hanno all’interno degli appartamenti di solito è un impegno relativamente facile. Fare attenzione all’umidità del terreno o lucidare le foglie, insieme ad altri accorgimenti, può farle crescere bene. Avendo a disposizione uno spazio esterno, però, potrebbe presentarsi il desiderio di coltivare fiori o alberelli, ma anche rampicanti. Seguendo il consiglio di giardinieri e vivaisti, ci sono piante diverse da mettere in vaso o da interrare, a seconda dei mesi dell’anno. In primavera, per esempio, oltre a dalie e gerani ci sono tanti altri tipi di fiori molto belli e colorati da piantare. La loro presenza sul balcone sarà molto gradevole e lo abbellirà.

Gerbere

La gerbera è una pianta che appartiene alla famiglia delle Asteraceae. Il terreno adatto è quello ben drenante e bisogna, quindi, evitare ristagni d’acqua. Gradisce l’esposizione solare ma può danneggiarsi ad alte temperature. La gerbera si trova in colori molto diversi, dal giallo all’arancione, ma anche rosa e viola. Si può seminare all’inizio della primavera.

Ornitogalo

Una pianta da fiore poco conosciuta è quella dell’ornitogalo detta anche ornitogallo o Latte di gallina. I fiorellini sono di colore bianco ma ci sono specie di colore rosso, arancione o giallo. I bulbi si possono mettere in terreni ben drenati all’inizio dell’autunno o a fine inverno. L’ornitogalo gradisce l’esposizione solare ma anche la mezz’ombra.

Oltre a dalie e gerani, con questi 5 fiori da piantare tra aprile e maggio balconi e terrazze saranno colorati e profumatissimi

Passiamo adesso ad altre belle piante da fiore.

Fresia

Un fiore molto colorato e dal gradevole profumo è quello della fresia. Se i bulbi si interrano poco prima dell’autunno, i semi si possono piantare tra aprile e maggio. Anche in questo caso, meglio evitare ristagni d’acqua e mantenere il terreno umido al punto giusto, specialmente nei primi tempi. Questo fiore può essere esposto al sole ma teme il freddo.

Tulipani

I bulbi di tulipano di solito vengono interrati in autunno per vedere la fioritura in primavera. Eppure, ci sono delle specie che possono fiorire in estate. Non bisogna però spingersi oltre maggio, specialmente in zone in cui il caldo estivo si fa sentire già in quel mese. Se i tulipani, quindi, si piantano ad aprile, bisognerà arricchire il terreno con del concime.

Calendula

Per finire, tra tanti fiori che si potrebbero seminare in primavera c’è la calendula. Ve ne sono di diverse specie, anche l’officinalis, usata in ambito farmaceutico ed erboristico. I colori variano dal giallo al rosso-arancio e ha un profumo gradevole.