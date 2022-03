Mente sana in corpo sano, così dicevano i latini. E, in realtà, non avevano poi tutti questi torti nel dirlo. Riuscire ad avere una mente e un corpo sani, però, non è sempre facilissimo. Questo perché magari ad occupare la mente ci sono i pensieri che ci affliggono, che possono essere relativi al lavoro, alla famiglia, allo stato di salute o a tanti altri fattori.

Fare esercizio fisico, però, aiuta molto a liberare la mente. Infatti è un momento che dedichiamo a noi stessi, al nostro corpo, alla nostra salute. E in quel preciso momento è fondamentale avere la mente libera dai pensieri. A volte riusciamo a farlo, altre volte invece no. Questo perché magari abbiamo scelto di praticare uno sport che comunque non ci permette di liberare in modo corretto la mente e di far entrare i pensieri positivi.

Una delle attività che maggiormente ci aiutano in questo è lo yoga. Molte persone vedono lo yoga come un esercizio dedicato solo alla meditazione e a rilassare la mente. Ovviamente non è solo questo, perché praticare yoga aiuta tantissimo anche il corpo. Infatti praticare yoga tonifica moltissimo i muscoli del corpo. Ci sono diverse tipologie di yoga, che vanno da quelle più complesse a quelle invece perfette per chi è alle prime armi. All’interno di ogni tipologia ci sono poi vari livelli, per i principianti, medi ed esperti. C’è però una tipologia di yoga perfetta per chi vuole iniziare a praticare questo tipo di sport, che non è troppo complessa e quindi facile da praticare.

Ecco un sorprendente esercizio da fare ogni giorno per tonificare i muscoli del corpo e la mente

Questa tipologia di yoga si chiama Yin yoga. Questa pratica cinese si concentra maggiormente sull’energia che scorre nel corpo, rispetto a quelli che sono i veri movimenti che ci troviamo a fare quando facciamo yoga. È uno yoga molto più lento, più riflessivo e che permette di stendere meglio i tessuti del corpo. È una pratica relativamente nuova, ma ideale per chi vuole iniziare a fare yoga ma in modo più rilassato.

Spesso abbiamo paura di questa pratica perché ci sono moltissime posizioni da imparare e alcune sono anche molto complesse. Ma ecco un sorprendente esercizio da fare ogni giorno che farà rinascere il nostro corpo. Ci sentiremo come delle persone nuove, pieni di forza e di vitalità.

Lettura consigliata

