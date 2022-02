Vivere in un appartamento ben arredato e con molti comfort è davvero piacevole. Si può curare la disposizione dei mobili, l’illuminazione, magari si può scegliere anche una bella libreria in legno dove sistemare libri e riviste. Un bel divano, poi, dove trascorrere momenti rilassanti con la persona a cui si vuole bene, anche guardando la tv in modo comodo, è il sogno di molti quando si ha spazio. Una stanza, però, per essere più completa e bella, avrebbe bisogno anche di qualche nota verde.

In casa, sul balcone e anche in bagno, si possono sistemare tanti tipi di piante, anche adatte ad assorbire l’umidità. Se si ha a disposizione un giardino, la scelta si fa più ampia. In un angolo si possono mettere delle erbe aromatiche e in un altro, magari, creare un piccolo orto. Se c’è la possibilità, un giardino acquatico sarebbe molto pittoresco. Se si ha l’esposizione e il terreno adatti sarebbe pure una bella idea quella di alberi da frutto. Una delle opzioni, inoltre, è quella di coltivare piante rampicanti. Ce ne sono di vario tipo, sempreverdi, adatte a un clima mite oppure che resistono anche al freddo. Abbelliscono lo spazio esterno, magari un muro di recinzione, oppure quello della casa.

Oltre a glicine e gelsomino o passiflora ecco altre piante rampicanti con fiori per abbellire giardini e pareti

Tra le piante rampicanti le più coltivate sono il glicine e il gelsomino, ma anche l’edera. Risulta di un certo effetto anche l’Akebia quinata. Questa pianta può essere usata sia come tappezzante, se viene lasciata crescere a terra, che come rampicante. Può, infatti, svilupparsi in verticale su dei sostegni, tipo graticci, abbellendo un angolo del giardino o una parete esterna. Questa pianta rampicante è di origine asiatica, ha fusti leggeri e foglie verde scuro. Al pari di alcune altre, regala alla vista dei fiori. Questi sbocciano in primavera e sono di colore tendente al porpora. L’Akebia resiste bene anche al freddo invernale.

Caprifoglio

Un’altra pianta rampicante da fiore è il caprifoglio. Ve ne sono di diverse specie, tra cui la Lonicera henryi, Lonicera hall’s prolific e la Lonicera red world. Di solito il caprifoglio regge bene in inverno. La crescita di questa pianta presenta un fusto che si presta ad arrampicarsi su dei sostegni. A volte si può usare anche per creare dei tunnel in giardino. I fiori spuntano tra la primavera e l’estate, sono di diverso colore e regalano un buon profumo. Oltre a glicine e gelsomino o passiflora, quindi, anche queste piante rampicanti possono essere una buona idea per il giardino.