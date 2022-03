Oltre a cotone e sintetico, sono questi i comodi tessuti primavera estate più facili da lavare e asciugare senza stirarli

La bella stagione si avvicina. Il sole fa già sentire i suoi raggi caldi sulla pelle e regala piacevoli giornate da trascorrere nella natura. Il piumino d’oca o la giacca imbottita da neve sembrano essere un lontano ricordo. Iniziamo a sentire la necessità di non indossare più abiti pesanti. Al contrario, la pelle ha bisogno di tessuti più leggeri e traspiranti.

Se stiamo pensando a quale stile adottare tra qualche mese siamo sulla strada giusta. Pensiamo che la moda ha già eletto quale sarà il colore primavera estate del 2022. Ma non è necessario avere fretta di fare nuovi acquisti e spendere tanti soldi. Anzi, bisogna pensare bene a quali capi e tessuti indossare. Dopo quelli pesanti e ingombranti dell’inverno, oltre a cotone e sintetico, sono questi i tessuti da scegliere per comodità ed eleganza. Dopo averli comprati, ci dimenticheremo di dover stirare e l’armadio non sarà più un caos senza un minimo spazio.

Versatilità, leggerezza e praticità

Basta con lana, cashmere e caldo cotone. Finalmente possiamo cambiare vestiti, alleggerirci e mostrare il nostro super fisico. A questo proposito, proponiamo un allenamento semplice per scolpire il corpo e aiutarci a perdere qualche chilo di troppo.

Tornando ai tessuti, siamo abituati a utilizzare il cotone in tantissime occasioni. In effetti, si può considerare la fibra naturale più versatile perché traspirante, leggera ma non troppo e perfetta per combattere il sudore. L’unica pecca del cotone è che è difficile da lavare in lavatrice. Basta qualche grado di troppo per rovinarlo.

Con fibra sintetica s’intendono tutti i tessuti composti di nylon, poliestere, acrilico, elastam, neoprene. Solitamente usati per l’abbigliamento sportivo, questi tessuti sono leggeri ma possono causare sudorazione eccessiva e si rovinano in fretta. Ricordiamo anche che alcuni di essi sono ottenuti da derivati del petrolio.

Oltre a cotone e sintetico, sono questi i comodi tessuti primavera estate più facili da lavare e asciugare senza stirarli

Allora quali sarebbero i tessuti da preferire durante le stagioni calde? Il primo potrebbe essere il lino. È il tessuto più delicato al Mondo e adatto a chi soffre di dermatite o ha la pelle molto sensibile. Lavarlo è facile e si può fare comodamente in lavatrice, mentre la stiratura è semplicissima. Per chi non ama stirare, basta una spruzzata di acqua per far ritornare i capi di lino come nuovi.

Il secondo tessuto è il rayon viscosa, una fibra che nasce dalla cellulosa degli alberi. Molto facile da lavorare, può assumere sembianze simili alla seta o al lino, ma anche al cotone e alla lana. Con climi caldi è perfetto per far respirare la pelle e rinfrescare il corpo. Inoltre, è molto facile da lavare, è resistente e raramente necessita di essere stirato.