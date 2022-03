Chi ama i dolci sa bene che esistono poche ricette fresche e sfiziose come quelle a base di frutta. A maggior ragione in questo periodo, in cui iniziano a comparire nei nostri supermercati le prime fragole di stagione. Se però siamo stanchi dei soliti classici, possiamo dire basta con mousse e cheesecake e provare qualcosa di nuovo e altrettanto gustoso. Allacciamo le cinture perché stiamo per scoprire come preparare un dolce che sta spopolando e che è destinato a svoltare la nostra primavera.

La torta Pan di Stelle, yogurt e fragole è la regina di questa primavera

Le fragole e il cioccolato sono due degli ingredienti più utilizzati per la preparazione delle torte. Ma è quando li mettiamo insieme che facciamo esplodere le papille gustative e rendiamo felici grandi e piccini. E con la torta Pan di Stelle, yogurt e fragole che stiamo per scoprire, il risultato è assicurato.

Per prepararla avremo bisogno di:

3 etti di biscotti Pan di Stelle;

70 ml di latte;

250 ml di yogurt bianco cremoso;

1 etto di ricotta;

1 etto di zucchero a velo;

2 etti di fragole.

Basta con mousse e cheesecake, è questo il dolce da fare con le prime fragole di stagione che sta letteralmente spopolando e farà impazzire grandi e piccini

Iniziamo proprio dai nostri deliziosi Pan di Stelle. Sminuzziamoli con le mani e poi completiamo l’opera tritandoli con il frullatore. Terminata l’operazione, mischiamoli con il latte e creiamo la base per il dolce. Metà la metteremo sul fondo di una tortiera rotonda, ricoperta di carta forno, prima di posizionarla in frigo per farla compattare.

Adesso possiamo proseguire con la composizione della farcitura. Prendiamo una ciotola abbastanza grande e montiamo la ricotta con lo zucchero a velo. Non appena diventa omogenea, mischiamo delicatamente anche lo zucchero e creiamo un composto morbido e senza grumi.

Versiamo la crema sopra la base di biscotti. Sopra metteremo le fragole lavate in precedenza e tagliate a spicchi. Incorporiamole bene nella crema e poi terminiamo ricoprendo il tutto con l’altra metà dei biscotti sbriciolati.

La torta è pronta. Facciamola riposare in frigo per 3-4 ore e prima di servire decoriamola con altre fragole e biscotti. Se siamo particolarmente golosi, possiamo aggiungere della panna montata o delle gocce di cioccolato fondente.

Lettura consigliata

Non servono forno e cottura per questo dolce veloce e facile da preparare a base di cioccolato che farà letteralmente innamorare tutta la famiglia