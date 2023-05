Olio di cocco: un prezioso alleato di bellezza e salute

L’estate è in arrivo e già pregustate il rumore delle onde e il soffice tocco della sabbia calda. Un elemento indispensabile in spiaggia per pelle e capelli perfetti è l’olio di cocco, che però ha tante altre significative funzioni. In questo articolo vi svelo come l’olio di cocco sia un prezioso alleato per il vostro benessere.

Tutti gli utilizzi

Ricco di sostanze antiossidanti – i polifenoli – che contrastano l’invecchiamento cutaneo e ottimo per curare acne e dermatiti, l’olio di cocco è un elisir versatile e vegetale, ottenuto dalla spremitura naturale della noce di cocco. Si usa moltissimo per ottenere capelli splendidi e soffici, soprattutto come maschera pre-shampoo. Infatti, applicato tutta notte su capelli umidi, ammorbidisce le squame cheratinose grazie all’acido laurico e rende i capelli più folti e rimpolpati. Ricco di vitamina E, è utilissimo come crema per il corpo (un portento contro le smagliature), per le mani o post rasatura, per rendere le gambe più morbide. Struccante eccellente, l’olio di cocco rimuove – scaldandolo tra le mani – ogni tipo di make-up e impurità.

Può essere usato anche come crema viso, ricordando di applicarne poco perché è molto grasso, onde evitare la fuoriuscita di acne. Godendo di proprietà antimicrobiche, l’olio di cocco può essere usato puro e biologico per la cura delle afte o per lavarsi i denti insieme al bicarbonato di sodio. In quest’ultimo caso, già nell’antichità veniva utilizzato per rendere i denti bianchi o curare gengiviti, alitosi e carie.

I grandi effetti nutrienti, emollienti e protettivi lo rendono un prodotto must have. Utilizzato di sovente nella medicina ayurvedica per la cura di denti, pelle e capelli. Una pratica indiana è infatti l’oil pulling, che consiste nel tenere in bocca l’olio di cocco per circa una decina di minuti al mattino a digiuno, per poi sputarlo via. Questa tecnica sembrerebbe espellere i metalli pesanti, disinfettare e detossicare il corpo, dato che la pulizia della bocca è fortemente connessa a stomaco, polmoni e fegato.

Olio di cocco: un prezioso alleato di bellezza e salute

L’olio di cocco è molto versatile. Infatti, si può bere o utilizzare in cucina per la preparazione di molti piatti orientali (ha un ottimo punto di fumo, circa 180°). Ricco di grassi insaturi, è pieno di acido laurico e acidi grassi essenziali come il caprico e l’acido caprilico. L’acido laurico aiuta ad abbassare il colesterolo cattivo (LDL), il caprico è un forte antimicotico, mentre l’acido caprilico è un antifungino, utile per curare micosi o candida. Ottimo come antistipsi, riduce l’infiammazione a livello intestinale ed è una valida fonte energetica per chi si allena, per via del suo alto apporto calorico vegetale.

Gli usi ancora non certificati dell’olio di cocco sono legati allo stimolamento della tiroide. Questo perché gli acidi grassi vegetali presenti aumenterebbero l’attività del metabolismo e del sistema immunitario. Sembrerebbe inoltre capace di essere in grado di favorire il dimagrimento e di migliorare i livelli di colesterolo buono (HDL), evitando così problematiche cardiovascolari. Tuttavia, l’apporto calorico dell’olio di cocco è di ben 899 kcal ogni 100 grammi, quindi va usato con estrema moderazione. Alcuni studi rifiutano totalmente la possibilità su lungo termine di un’azione metabolica di dimagrimento, nonostante i grassi insaturi siano notevoli. Utilizzatelo dunque per le vostre ricette e per altri usi benefici, ma non aspettatevi miracoli che solo una dieta sana ed equilibrata può fornire.