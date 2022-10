Per evitare brufoli dopo la rasatura e la depilazione ecco tutti i consigli

I peli sono parte del nostro corpo, ma molti di noi preferiscono eliminarli. La depilazione e la rasatura, infatti, fanno parte del nostro quotidiano. Ci sono davvero tantissimi metodi per toglierli, ma chi ha la pelle sensibile sa dovrà affrontare un grosso problema. Infatti, tantissime persone si ritrovano a dover lottare contro dei fastidiosi brufoli subito dopo la lametta.

Essa è sicuramente il metodo più veloce e più utilizzato per togliere i peli. Ma, purtroppo, porta davvero molti problemi per le pelli più delicate. Piccoli brufoli, infatti, possono apparire su gambe, inguine e viso il giorno successivo alla depilazione. Ci sono, tuttavia, diversi trucchi per evitare che ciò accada. Non basta una cura post-depilazione, ma anche una prevenzione. Con questi consigli non dovremmo più preoccuparci di dolorosi e fastidiosi brufoli.

La follicolite, un problema comune

Il problema dei brufoli dopo la rasatura ha un nome, ovvero follicolite. Questo disagio è dovuto all’infiammazione dei follicoli, situazione che avviene soprattutto dopo l’utilizzo del rasoio. La pelle irritata è più propensa a infettarsi, soprattutto nel momento in cui i pori sono aperti.

Per evitare brufoli dopo la rasatura e la depilazione dobbiamo pensare a un’azione preventiva. Non dimentichiamoci mai di esfoliare la nostra pelle con costanza, prima di passare all’eliminazione dei peli. Questo per togliere le impurità e le cellule morte che potrebbero causare l’infezione.

Se abbiamo la pelle particolarmente secca, è sempre consigliato applicare delle creme idratanti dopo aver esfoliato la pelle. Prima della depilazione e della rasatura, poi, è consigliato pulire bene l’area interessata per lo stesso motivo, utilizzando un detergente adatto al nostro tipo di pelle.

Attenzione alla cura del rasoio per non irritare la pelle

Infine, non dimentichiamoci di controllare bene le lamette del nostro rasoio. Devono essere pulite e disinfettate prima e dopo la rasatura. Questo per evitare eventuali infezioni date dallo sporco o da eventuale ruggine. Asciughiamole bene dopo averle utilizzate, per evitare proprio quest’ultimo problema e poterle riutilizzare.

Ricordiamoci sempre di utilizzare una crema depilatoria o la crema da barba quando usiamo il rasoio. Non depiliamoci mai senza aver almeno bagnato la pelle e, molto importante, non andiamo mai contropelo. Infatti, questo non causerebbe solo dei brufoli, ma dei veri e propri peli incarniti dolorosi e fastidiosi.

Per evitare brufoli dopo la rasatura e la depilazione utilizziamo questo prodotto maschile

C’è uno strumento, inoltre, utilizzato molto dagli uomini, ma poco dalle donne. Si tratta del dopobarba, che, come dice il nome, viene usato dopo la rasatura. Questo prodotto, però, è perfetto anche per la depilazione di altre zone. Scegliamone uno che non contenga alcol o profumo, per evitare eventuali irritazioni. L’utilizzo di questo prodotto dopo la depilazione servirebbe a disinfettare la pelle ed evitare infezioni.

Se i brufoli appaiono lo stesso, ecco alcuni rimedi naturali

Se, però, nonostante tutti i nostri sforzi qualche brufolo appare lo stesso, allora possiamo provare qualche rimedio naturale. Tra questi troviamo la calendula, che avrebbe delle proprietà lenitive e antinfiammatorie molto forti, perfetta per chi ha la pelle molto sensibile. Inoltre, aiuterebbe a cicatrizzare velocemente, facendo, quindi, sparire eventuali segni della follicolite.

Un altro rimedio naturale per questo problema è sicuramente l’olio di iperico. Questo olio si può preparare anche in casa ed è molto utile per la sua azione cicatrizzante e lenitiva, utilizzato soprattutto dopo le scottature. Al contrario della calendula, non è adatto alle pelli più sensibili ed è quindi consigliato provarne una piccola quantità.

Grazie a una cura prima, durante e dopo la depilazione, i brufoli potrebbero non apparire più o ridursi di molto. Per chi soffre di follicolite più aggressiva, un ottimo rimedio è quello della depilazione laser, che toglierà il problema definitivamente.