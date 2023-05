3 idee per preparare pranzo o cena in soli 10 minuti e risparmiando soldi senza utilizzare forno né gas 

3 idee per preparare pranzo o cena in soli 10 minuti-proiezionidiborsa.it

I piatti freddi sono perfetti per l’estate, ci permetteranno anche di risparmiare soldi in gas o elettricità. Ecco 3 insalate perfette per questo periodo.

Tra i piatti più apprezzati perché veloci da preparare senza dover accendere il piano cottura troviamo le insalate. Chi ha detto che si tratta di alimenti noiosi e insapori? Le insalate possono trasformarsi facilmente in un piatto unico e completo per pranzo o per cena. Non solamente le classiche insalate con pomodoro e tonno, ce ne sono tante varianti capaci di soddisfare anche i palati più raffinati e difficili. Insalate perfette da alternare con primi a base di pasta o riso oltre che a spuntini nutrienti e sani. Andiamo, quindi, alla scoperta di 3 insalate particolari che sapranno piacere a tutti. In primis l’insalata con aggiunta di feta, olive, carote e patate, la seconda con legumi e asparagi mentre la terza, più classica, con tonno, acciughe e mozzarella di bufala.

3 idee per preparare pranzo o cena in soli 10 minuti

Per la prima insalata a base di feta, olive, carote e patate dobbiamo, per prima cosa, occuparci degli ortaggi. Lavare accuratamente l’insalata per eliminare eventuali residui di terra, pulire le carote e tagliarle a rondelle. Si consiglia di utilizzarle crude, a rondelle o alla julienne. Unire all’insalata le rondelle di carote alla feta, le olive e le patate a quadratini. Condire con origano, olio EVO e un pizzico di sale.

Legumi

Per quanto riguarda l’insalata con ceci e asparagi la preparazione sarà simile alla precedente. Si potrà utilizzare la lattuga ma anche la valerianella o la rucola a seconda del gusto. Per i ceci si potranno utilizzare, a scelta, quelli in scatola o quelli secchi. Per questi ultimi si consiglia di procedere, la sera precedente, all’ammollo. Lasciandoli a mollo, infatti, diverranno morbidi in qualche ora. A questo punto aggiungere all’insalata scelta i ceci e gli asparagi. Gli asparagi andranno lavati, puliti e fatti bollire e raffreddare prima di essere inseriti nell’insalata. A questo punto condire a piacimento e servire in tavola.

Tonno

La terza insalata che si potrà preparare è la più classica di tutte. Insalata classica o iceberg da abbinare a tonno ben scolato, acciughe e ad una mozzarella di bufala che arricchirà enormemente il piatto. Una vera delizia pronta in cinque minuti che rappresenterà davvero un piatto unico da assaporare senza sensi di colpa. Ecco 3 idee per preparare pranzo o cena in soli 10 minuti.