Damiano dei Maneskin cambia look e i fan sono in delirio

Si salvi chi può! Damiano dei Maneskin dopo aver affascinato i fan con un capello biondo ha deciso di cambiare totalmente look e colore.

Ultimamente sulla bocca di tutti, un po’ per i commenti sui social network da parte di Lazza alle foto hot del cantante e un pò per i suoi cambi look repentini. Insomma, Damiano dei Maneskin e a tutti gli effetti sotto i riflettori.

“Ma sempre nudo stai”, aveva commentato Lazza a una foto postata da Damiano sui social network, che effettivamente lo ritraeva senza alcun tipo di vestito ma con una emoji che copriva le parti intime. Foto che ovviamente ha fatto il giro del web e moltissimi giornali ne hanno parlato. Dopo poco, Damiano dei Maneskin torna però a far parlare di sé, ma questa volta non è colpa di nessuna foto hot, ma bensì di un nuovo colore di capelli.

Sono infatti molti gli uomini attori e cantanti che hanno deciso di cambiare look per l’estate. E ovviamente questo non significa usare dei colori neutri ma molti puntano su nuance molto accattivanti ed eccentriche. Così tanti puntano al rosa, al blu e al biondo platino. Ma anche a un altro colore. Quello apparentemente scelto da Damiano.

Damiano dei Maneskin cambia look

Il frontman dei Maneskin aveva da poco scelto di colorarsi i capelli color biondo platino. Ma apparentemente questa nuance è durata poco, perché infatti il cantante ha già deciso di tingersi i capelli nuovamente.

Questa volta Damiano ha scelto un colore veramente forte e acceso. Infatti, si è tinto i capelli di un bellissimo rosso fuoco. A farlo sapere è stato proprio lui tramite alcune foto postate su Instagram: prima un selfie allo specchio e poi una foto di spalle. Ovviamente non poteva non mancare le reazioni dei fan. Molti hanno apprezzato il nuovo colore di capelli, altri lo hanno paragonato a una fragola e altri ancora si sono divertiti a prenderlo in giro.

Insomma, un taglio veramente audace. Ora che Damiano si sta godendo il relax post tour magari questo colore di capelli potrà durare un pochino più di tempo rispetto al biondo platino. Oppure magari fra pochissimo tempo sfoggerà un nuovissimo colore di capelli. Ma al momento Damiano dei Maneskin cambia look poi chissà.