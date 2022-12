Ecco come disinfettare la lavatrice in 1 batter d’occhio! Serviranno 2 tra gli ingredienti migliori

Ecco come disinfettare la lavatrice in 1 batter d’occhio-proiezionidiborsa.it

La lavatrice emana cattivi odori o non sembra pulitissima? Ha bisogno di una bella disinfettata! Ecco, quindi, come procedere grazie a 2 ingredienti molto efficaci.

Disinfettiamo tutto in casa nostra. Alcune persone non mangiano se prima non hanno disinfettato le verdure, altri non escono di casa se prima non hanno igienizzato al meglio i sanitari.

Insomma, ognuno ha le proprie fisse quando si parla di pulizie domestiche, ma c’è una cosa che molti dimenticano. Stiamo parlando della pulizia della lavatrice.

Eppure questo è uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa, considerato il numero di lavaggi che eseguiamo ogni settimana. Basterebbe osservare l’interno della guarnizione della lavatrice per capire che, forse forse, ogni tanto sarebbe il caso di pulirla e disinfettarla a fondo.

Ma in che modo possiamo farlo? La risposta a questa domanda non è delle più immediate, perché esistono diverse scuole di pensiero. C’è chi, la lavatrice, non la igienizza, poiché è convinto che non sia un procedimento necessario.

In realtà, se solo ragionassimo su tutti i batteri e i residui di sporco presenti nel nostro elettrodomestico di fiducia, probabilmente cambieremmo idea. Di seguito, quindi, scopriremo 2 ingredienti perfetti per eseguire questo procedimento al meglio, nel rispetto della nostra lavatrice e per pulirla al 100%.

Ecco come disinfettare la lavatrice in modo semplice e veloce con prodotti economici di uso comune

La lavatrice è un elettrodomestico imprescindibile nelle nostre case. Possiamo lavarci quasi di tutto, persino i tappeti persiani, i più delicati per eccellenza.

Certo è che, dopo che ci avremo lavato oggetti molto sporchi, come i tappeti, appunto, dovremo procedere con una bella operazione di pulizia. Per farlo, infatti, potremo utilizzare 2 prodotti molto facili da trovare in commercio.

Per una lavatrice molto sporca

In questo caso, uno degli ingredienti più utili per procedere in tal senso è la candeggina delicata. Utile quando laviamo capi o pezzi davvero ricchi di sporco e batteri, come scarpe da tennis, piuttosto che stracci per le pulizie, la candeggina ci aiuterà.

In particolare, ci basterà versare 50 ml di candeggina delicata nel cassetto dei detersivi, e impostare un lavaggio a vuoto, a 60 gradi. Ricordiamo, comunque, che la candeggina è un prodotto aggressivo, di cui non bisogna fare un uso esagerato.

Per questo, questo tipo di trattamento sarebbe consigliabile ogni 2 o 3 mesi, per evitare di danneggiare la lavatrice.

Un altro prodotto utile per tantissime funzioni e faccende domestiche

Un’altra soluzione per disinfettare la lavatrice è quella a base di acqua ossigenata. Questo procedimento è molto utile soprattutto per eliminare i cattivi odori che potrebbero ristagnare nella lavatrice.

In tal caso, sarà sufficiente aggiungere un bicchiere di acqua ossigenata direttamente nel cestello della lavatrice. Anche in questo caso, poi, dovremo avviare un lavaggio a vuoto alla temperatura di 60 gradi. Ecco come disinfettare la lavatrice in modo perfetto, per eliminare cattivi odori, ma anche germi e batteri presenti.

L’acqua ossigenata, inoltre, sarà molto utile per risolvere diversi problemi della vita di tutti i giorni, legati alla cura della persona o della casa. Nonostante questo, però, bisognerebbe fare attenzione alle eventuali controindicazioni.