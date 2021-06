Finalmente è giunta questa tanto attesa estate 2021, dopo una stagione non certo facile. In tanti ne approfitteranno per programmare la vacanza ideale che permetterà loro di stare moltissimo all’aria aperta.

Al riguardo, in quest’articolo abbiamo indicato le 7 regole d’oro per andare in vacanza con sconti anche fino al 50% e godersi il meritato mix di sole-mare-relax.

Abbiano, dunque, inizio le uscite al mare, sulla spiaggia o in barca, oppure semplicemente in relax a sorseggiare un drink a bordo piscina. Ma attenzione: occhio al costume da bagno con l’accessorio di tendenza per non passare inosservate!

I modelli più di tendenza

Uno su tutti è sicuramente tornato di gran moda in quest’estate 2021: il costume intero. Da quello nero scollato ed elegantissimo, fino a quello bianco più sexy e sgambato per chi ama osare.

Ma anche dal modello brasiliana fino a quello più classico e minimalista. Non mancano poi modelli più particolari che lasciano la pelle scoperta sui fianchi o con giochi geometrici ed intrecci particolari.

Qualche modello presenta anche il particolare di un gioiello inserito sulle spalle o sulla scollatura. L’intento è sempre quello di catturare ancor più l’attenzione. E poi libero sfogo alle fantasie tipo animalier, a pennellate astratte o a colori fluou.

Dunque occhio al costume da bagno e l’accessorio di tendenza per non passare inosservate!

Vediamo adesso di capire qual è l’accessorio di tendenza consigliato con il costume intero. Quest’ultimo, infatti, è perfetto anche per rendere modificabile e adattabile ogni outfit.

Così indossando lo stesso costume al mare, in piscina o in barca, si potrà essere sempre perfette in qualsiasi momento della giornata.

L’ideale sarebbe indossare una paglietta o un cappello con visiera o un panama se lo stile del costume è sbarazzino e siamo lì sdraiate a prendere il sole. Abbiniamo invece delle allegre snikers e un pantaloncino per un aperitivo al bar.

Se il costume è invece elegante indossiamo un cappello dalle larghe falde e una gonna lunga ampia e trasparente. Non mancheranno un bracciale originale o degli orecchini vistosi per la sera. Per un ulteriore tocco di glamour, possiamo pensare di indossare dei sandali gioiello con i tacchi bassi.

