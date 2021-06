Ognuno di noi, con consuetudine, dopo aver consumato il pranzo oppure la cena sparecchia la tavola e mette tutto in ordine. Tra le fasi della sistemazione della cucina rientra la pulizia dei piatti. Ora, scopriremo come evitare di sprecare acqua e mostrarci amici dell’ambiente. Sciacquare i piatti prima di metterli in lavastoviglie oppure lavarli a mano è sconsigliato proprio per questo motivo. Infatti, con i piccoli gesti quotidiani possiamo dare un forte impulso alla salvaguardia dell’ambiente e alla riduzione dello spreco d’acqua.

Lo spreco d’acqua

Ebbene, poche persone hanno fatto caso ad un particolare che ora vedremo. Risciacquare i piatti a mano prima di inserirli nella lavastoviglie genera un consumo in più di acqua di circa 38 litri. Perciò, non è meglio evitare di fare questa azione?

Logicamente ora che tutti sanno di questo spreco, la prossima volta sicuramente eviteranno di farlo. Purtroppo non tutti hanno contezza di come utilizzare la lavastoviglie nel modo migliore.

Non sciacquare più i piatti

Infatti, chi ha avuto modo di fare questa scoperta si è subito adeguato. L’Ipsos ha fatto un’indagine in merito e ha evidenziato come 700mila famiglie italiane hanno smesso di sciacquare i piatti a mano prima di riporli in lavastoviglie.

Dunque giusto per fare due calcoli e per dare la portata dell’effetto positivo vuol dire risparmiare 6 miliardi di litri d’acqua equivalenti a 2.500 piscine olimpioniche. Giustamente, ora, il Lettore si aspetta di sapere come lavare i piatti senza spreco d’acqua. Ebbene, lavare i piatti sotto l’acqua corrente è ancora più deleterio perché porta ad uno spreco di 120 litri per lavaggio.

Il consiglio

Ora il nostro consiglio è solo uno: la lavastoviglie bisogna utilizzarla per ridurre gli sprechi d’acqua facendo attenzione di metterla in funzione a pieno carico.

Infatti, in Italia vige la brutta abitudine di fare la lavastoviglie ogni post pasto e con pochi oggetti all’interno. Di conseguenza lo spreco di acqua e corrente elettrica aumenta vertiginosamente. Invece la soluzione migliore è di farla una volta al giorno, preferibilmente di sera, caricandola di ogni utensile utilizzato durante la giornata.

Perciò d’ora in poi sappiamo che sciacquare i piatti prima di metterli in lavastoviglie oppure lavarli a mano è sconsigliato. Con un piccolo gesto quotidiano possiamo fare la differenza.