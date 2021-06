l melone è un frutto estivo molto apprezzato e consumato da tutti. La sua freschezza e dolcezza lo rendono un alimento ideale nel contrastare il caldo afoso dei mesi estivi. È un frutto che si trova facilmente al supermercato, tutti amano il melone ma pochi sanno che si può coltivare facilmente in giardino senza troppe difficoltà. Il melone infatti è un frutto che si presta molto bene alla coltivazione casalinga ed è in grado di regalarci grandi soddisfazioni.

Come coltivare il melone in giardino

Coltivare il melone in giardino non è così difficile. Anzi è piuttosto semplice, se si seguono queste dovute accortezze. Innanzitutto è bene sapere che il melone ha bisogno di un clima caldo e secco per crescere al meglio. Dunque bisogna piantare i semi in una zona in cui il sole tocca costantemente. Il periodo giusto per piantare il melone è tra maggio e giugno. Il terreno deve essere un terreno ben lavorato, privo di erbacce e correttamente concimato. Bisogna seminare 3/4 semi che poi devono essere ricoperti da 2 cm di terra. La distanza tra una semina e l’altra deve essere di almeno 2 metri. Il melone non è un frutto che deve essere innaffiato spesso, basta innaffiarlo una volta al giorno tutti i giorni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tutti amano il melone ma pochi sanno che si può coltivare facilmente in giardino

Dopo circa 10 giorni dalla semina la nostra pianta di melone dovrebbe iniziare a germogliare. È importante per avere una buona coltivazione che la pianta venga cimata spesso, tagliando le foglie che si vengono a formare col passare dei giorni. I meloni dovrebbero arrivare a completa maturazione a partire dal mese di luglio fino a tutto il mese di settembre. Con questi semplicissimi trucchi avremo dei meloni freschi e gustosi nel nostro giardino di casa e senza troppi sforzi. Se non abbiamo abbastanza spazio in giardino è possibile coltivare il melone con le stesse modalità anche in vaso!