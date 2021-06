Fino a pochi anni fa la vacanza in barca era una faccenda per ricchi. Oggi però le cose stanno cambiando e l’idea è molto più alla portata di quel che si pensi.

Infatti, non tutti sanno che questa vacanza da sogno desiderata da tanti costa 120 euro al giorno e regala mare e paesaggi mozzafiato.

Le voci di costo da tenere a mente per questa vacanza da sogno desiderata da tanti

Riassumiamo le principali voci di costo.

Il noleggio dell’imbarcazione. I prezzi variano tanto a seconda di più parametri: si tratta di una famiglia composta da 3-4 persone o un gruppo di amici, e quanti?

Poi c’è da capire se il noleggio viene fatto con o senza skipper, in questo 2° caso c’è un costo giornaliero aggiuntivo che in genere varia dai 120 ai 200 euro.

Infine c’è da considerare il tipo di imbarcazione (quelle nuove costano molto più delle vecchie o delle barche a vela) e il numero di cabine a disposizione.

La durata (un weekend non costa quanto una gita di 15 giorni) e la destinazione scelta. In questo 2° caso si pensi al carburante e soprattutto ai costi dell’ormeggio (quelli di alcune note località italiane sono più salate del mare!) L’ideale sarebbe fare una notte a terra e una in rada così si limano i costi, oltre a vivere esperienze che dalla terraferma è impossibile provare.

Gli “extra” quali la cauzione, la cambusa, il carburante, la biancheria e le pulizie finali alla riconsegna del natante.

Diamo un preventivo: 120 euro al giorno in questi casi

Stante la difficoltà di una risposta univoca, vediamo un possibile caso standard. Immaginiamo una famiglia allargata o due famiglie per complessive 6 persone che optino per il noleggio di una barca a vela con skipper.

A spanne, si partirà da circa 2.300 euro per il noleggio settimanale della barca e altri mille per lo skipper. Per 4 ormeggi stimiamo altri 330 euro, poi 170 di carburante (ipotizziamo condizioni di vento spesso favorevoli). Per cambusa, lenzuola e asciugamani e pulizie finali altri 850 euro. Poi c’è la cauzione che varia molto da caso a caso.

Esuliamo dalle spese personali e quelle fatte in occasione degli ormeggi. A grandi linee, quindi, la vacanza in barca a vela costerà tra gli 830-900 euro a persona.

Dunque, non tutti sanno che questa vacanza da sogno desiderata da tanti costa 120 euro al giorno e regala mare e paesaggi mozzafiato

Non mancano i modi e le forme per limare i costi anche fino a 150 euro a persona. Esempi: scegliere la bassa stagione o i porti con ormeggi economici; optare per natanti con servizio lenzuola incluso. O si pensi al caso in cui uno dei sei occupanti abbia la patente nautica: addio mille euro dello skipper.

In secondo luogo, anche ipotizzando una spesa di 900 euro a persona si dovrebbe confrontare questo costo con:

i costi a persona di una settimana di resort, o villaggio turistico o albergo a 4 stelle, etc. Si discostano poi così tanto?

il piacere, l’ebbrezza e l’esclusività di una vacanza in barca a vela. Al cui cospetto difficilmente regge il confronto l’animazione turistica offerta dalla migliore struttura su terra ferma.

