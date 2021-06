Perché rinunciare alle vacanze quando le finanze sono scarse o spendere più del dovuto per una settimana al mare o in montagna? Vediamo come fare in questi casi. Presentiamo 7 regole d’oro per andare in vacanza con sconti del 50% e godersi tanto sole, mare cristallino e paesaggi suggestivi.

Prima regola scegliere il periodo

Scegliere anzitutto il periodo meno chiesto dal mercato, la bassa stagione. Quando la domanda di turismo è bassa, chi lo offre è più disposto a chiedere meno soldi. Per l’operatore turistico, infatti, l’alternativa è tra l’accontentarsi di un ricavo inferiore o non vendere proprio.

Scegliere località meno battute

Strettamente legato al primo punto vi è la scelta di località meno gettonate dal turismo di massa. Non sempre, ma spesso vale la regola che più gente c’è in un posto e maggiori sono i prezzi di mercato. Si pensi al costo della vita a Milano a confronto con quello di un piccolo paesino di provincia nel Meridione. Le richieste di mercato quindi incidono sui prezzi finali.

La scelta del mezzo di trasporto

Per raggiungere una località turistica è sempre necessario farlo con un mezzo di trasporto superveloce? Anche il viaggio può essere un momento di piacere e relax. Non solo: ma in genere meno veloce è il mezzo di trasporto impiegato più economico risulterà essere rispetto alle alternative. Consideriamo quindi l’impiego di pullman, treni, auto condivise, spostamenti in bici se possibile, etc.

Saper scegliere i giorni per comprare

Se dobbiamo spostarci con treno, aereo o simili in un luogo di villeggiatura, meglio scegliere giorni quali martedì e mercoledì. Sono di norma quelli meno chiesti. Quindi i vettori avranno più disponibilità di posti a prezzi più economici.

Parola d’ordine: sharing

La vacanza, al pari della vita di tutti i giorni, poggia su costi fissi e variabili. Quest’ultimi sono spesso “più personali” e si riescono a modulare. Per i costi fissi invece i margini di manovra passano spesso da una sola possibile scelta. Cioè condividerli, in maniera tale da far pesare un costo non modificabile su più persone. L’esempio è dato dall’alloggio: 500 euro di casa per una settimana al mare, su una coppia viene 250 a testa (o 500 se la coppia è monoreddito). Ma si riducono a 125 euro a persona (o 250 euro a coppia) se lo stesso è condiviso.

Studiare le alternative

Le c.d. vacanze di massa sono tali perché tanti scelgono gli stessi luoghi, le stesse date e le stesse forme per fare vacanza. Tuttavia, la scelta di un’alternativa (in tema di location, pernottamento e mezzi di trasporto) può abbattere anche fino al 40% il costo di una vacanza.

Esempi: scegliere località dell’entroterra invece che sul mare; l’homeshares invece dell’albergo 4 stelle; il bus invece dell’auto; etc.

Pianificare risparmi e spese

Occorre imparare a risparmiare per le ferie, e qui al link illustriamo quanto mettere da parte e come fare.

Importante è anche pianificare le spese una volta giunti a destinazione. Esempi: muoversi in bici o a piedi; scegliere la spiaggia libera invece dello stabilimento balneare; optare per il mangiare a casa che al ristorante.

