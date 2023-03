Occhio a questo pesce se hai il colesterolo alto: 4 prodotti che non vanno bene ma che mangiamo spesso senza saperlo

Il pesce è uno degli alimenti fondamentali che non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole. Ma il consumo di certe tipologie andrebbe limitato se si soffre di colesterolo alto. Vediamo di quale pesce si tratta.

Uno stile di vita corretto e un’alimentazione equilibrata ci aiutano a vivere meglio ed invecchiare bene. Il benessere dell’organismo dipende anche da quello che portiamo in tavola; infatti, sin da piccoli ci insegnano le regole fondamentali del mangiare sano.

L’alimentazione è un potente strumento di prevenzione che nutre il corpo ed apporta tutti quegli elementi utili a soddisfare il fabbisogno dell’organismo.

Gioca un ruolo fondamentale nella nostra vita perché potrebbe aiutarci ad allontanare le malattie.

L’importanza della dieta Mediterranea

La famosa dieta Mediterranea è un modello alimentare molto efficace, vario e bilanciato. Questo modo di mangiare inciderebbe positivamente anche sui livelli di colesterolo nel sangue.

Tra gli alimenti consigliati troviamo principalmente la frutta e la verdura da consumare 5 volte al giorno (3 porzioni di frutta e 2 di verdura). Ma anche legumi, cereali, olio EVO e carne preferibilmente bianca.

Occhio a questo pesce se hai il colesterolo alto: vediamo di quale prodotto si tratta

Non dimentichiamo l’importanza del pesce. Un alimento completo e ricco di omega 3 da consumare 2 o 3 volte alla settimana. È un prodotto essenziale che non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole.

Per chi ha problemi di colesterolo alto, il consiglio sarebbe quello di consumare il pesce azzurro. Parliamo di un prodotto ittico di piccole dimensioni che apporterebbe al nostro organismo una serie di elementi benefici.

Ma facciamo attenzione perché ci sono dei pesci che dovrebbero essere consumati limitatamente se si soffre di questo problema.

Per tenere a bada il colesterolo sarebbe necessario limitare il consumo di alcuni prodotti ittici.

Ad esempio, i molluschi farebbero parte di questa lista. Parliamo di cozze, vongole, calamari, ecc.

Ma anche i crostacei (gamberi, granchio, aragosta, ecc.) avrebbero delle quantità non trascurabili di colesterolo.

Limitare i pesci grassi

Anche i pesci molto grassi sarebbero da limitare a tavola. L’anguilla è un prodotto molto saporito e versatile che troviamo sulle tavole degli italiani, soprattutto quelle del Sud, durante le feste di Natale.

Sebbene contenga omega 3, questo pesce sarebbe molto grasso e poco indicato per chi segue una dieta ipocalorica e chi ha il colesterolo alto.

Anche il dentice non dovrebbe essere consumato in dosi eccessive. Parliamo di un prodotto molto comune nel mar Mediterraneo, dalle carni sode e saporite.

Naturalmente questo non significa che dobbiamo eliminare completamente questi alimenti dalla nostra dieta, ma sarebbe meglio evitare di consumarli frequentemente.

Quale metodo di cottura prediligere

Anche il metodo di cottura contribuirebbe a ridurre il consumo eccessivo di grassi.

Invece di friggere, prediligiamo la cottura a vapore, il microonde e la pentola a pressione. Inoltre, utilizzando questi metodi non andranno sprecati tutti gli elementi nutrizionali del pesce.