Consigli su film da vedere su Netflix: un film datato ma straordinario, un dramma a sfondo sociale e una commedia romantica e di avventura

Trascorrere una serata piacevole guardando un buon film è sicuramente l’obiettivo di tanti. La scelta per chi è abbonato a Netflix non manca, ma spesso si perde tempo a scegliere il film. Avere qualche dritta può aiutare a individuare in minor tempo quello che si preferisce.

Non è un mistero che, soprattutto al giorno d’oggi, gran parte del pubblico sia molto esperto di film e serie tv. Le tante piattaforme disponibili hanno, di fatto, creato un’utenza sempre più appassionata e competente. Tuttavia, c’è anche chi si limita a fruire dei contenuti senza essere sempre aggiornato su cosa c’è in uscita e su cosa si potrebbe vedere di interessante. O magari non sa neanche spulciare all’interno delle piattaforme quali sono i contenuti più visti o che rappresentano novità.

Ed è esattamente per questa tipologia di persone che può essere utile sapere qualche titolo da considerare per scegliere un film da guardare. In questo caso, come detto, si fa riferimento a Netflix.

Consigli su film da vedere su Netflix? 3 titoli da considerare

Rappresenta sicuramente una prospettiva interessante quella di dedicare una serata alla visione di “The Strays”. Il film è del 2023 ed è basato sulla vita di una donna che vive una vita agiata. A cambiarne il corso sarà, però, l’arrivo di due conosciuti nel tranquillo centro abitato in cui vive. Netflix cataloga questa produzione nella gamma dei “drammi a sfondo sociale”. Nel cast ci sono Ashley Madekwe, Jorden Myrie e Bukky Baray. La regia è di Nathaniel Martello-White.

Un’altra idea da prendere in considerazione resta quella di scegliere film più datati, ma sempre belli da vedere. Su Netflix, ad esempio, c’è “Il momento di uccidere”. Risale al 1996, tra gli attori ci sono Matthew McConaughey, Sandra Bullock e Samuel L. Jackson. La regia è di Joel Schumacher. Parla di un legale che si trova a difendere un operaio afroamericano finito sotto processo per essersi vendicato nei confronti di uomini protagonisti di violenze nei confronti della figlia.

Altri contenuti, invece, per la commedia romantica del 2010 “Knight and day – Innocenti bugie”. I protagonisti sono Tom Cruise, Cameron Diaz e Peter Sarsgaard. La regia è di James Mangold. Tutto nasce da un agente segreto e una donna che si incontrano in aeroporto.

Diverse piattaforme a disposizione per chi cerca un film da vedere

Con questi 3 titoli indicati potranno rappresentare un aiuto per chi è in cerca di consigli su film da vedere su Netflix. Il catalogo resta ampio e al suo interno si possono trovare molte altre opzioni. Non si tratta, inoltre, dell’unica piattaforma disponibile con una scelta così ampia, considerato che se ne contano diverse e ognuna offre tanti contenuti interessanti. A volte, come detto, l’unica difficoltà è riuscire a scegliere in tempi brevi.