In un 2023 che vede il Ftse Mib come il migliore indice a livello mondiale, al banchetto rialzista manca uno degli invitati più importanti: ENEL. I seguenti numeri danno una chiara idea della difficoltà in cui si trovano il settore delle utilities e il colosso energetico. Da inizio anno il Ftse Mib sta guadagnando il 15,8%, il settore delle utilities il 5,3% ed ENEL il 5,5%. La debolezza del settore, e di ENEL in particolare, è, quindi, evidente. Adesso, però, le cose potrebbero essere sul punto di cambiare. Le azioni ENEL sono finalmente pronto per il decollo?

Il titolo visto attraverso i suoi fondamentali

L’analisi attraverso i multipli di mercato restituisce un titolo sopravvalutato nel caso del rapporto prezzo su utili. Se, invece, si passa al rapporto prezzo su fatturato e Price to book ratio la situazione si inverte. Nel caso del rapporto prezzo su utili la sopravvalutazione è del 20% circa. Se, invece, si considera il rapporto prezzo su fatturato la sottovalutazione è del 90% circa.

Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, invece, restituisce un titolo sopravvalutato di oltre il 40%.

Dal canto loro gli analisti, attraverso le loro raccomandazioni, sono positivi sul futuro di ENEL. Il prezzo obiettivo medio, infatti, esprime una sottovalutazione di oltre il 30%. Bisogna, però, essere prudenti, Non c’è, infatti, una convergenza di vedute tra le diverse raccomandazioni visto che la dispersione è superiore al 20%.

Le azioni ENEL sono finalmente pronto per il decollo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 28 febbraio a quota 5,317 €, in rialzo dello 0,21% rispetto alla chiusura precedente.

Dopo avere segnato settimana scorsa il minimo annuale, le quotazioni di ENEL potrebbero essere sul punto di partire al rialzo. Da questo punto di vista la conferma della rottura della resistenza ina rea 5,291 € rappresenta un primo indizio di ripresa. Un’ulteriore conferma del rialzo potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 5,355 €. In questo caso le quotazioni potrebbero muoversi secondo lo scenario mostrato in figura.

Viceversa, una chiusura giornaliera inferiore a 5,291 € potrebbe far precipitare nuovamente al ribasso le quotazioni di ENEL.