Occhio a questo pesce argentato dalle carni magre, ha più proteine del salmone e trabocca di Omega 3

Il pesce di stagione è un alimento salutare e genuino. A giugno e per l’estate possiamo fare scorta di un ingrediente gustoso e ricco di benefici per l’organismo. Scopri di quale si tratta e come preparare una ricetta golosa.

Ci sono piatti che fanno venire l’acquolina in bocca un po’ a tutti. Tra questi non mancano le pietanze di mare, che regnano anche in questo periodo. Proprio ora possiamo approfittare di un alimento ad alto contenuto proteico, molto comune nei nostri mari e forse sottovalutato. Si tratta di un pesce che arricchirà la tavola di gusto ed è una fonte incredibile di nutrienti fondamentali.

Occhio a questo pesce argentato dalle carni magre che non tutti considerano

A volte gli alimenti più comuni sono quelli che tendiamo a snobbare. Eppure, se c’è un pesce che non dovremmo trascurare è certamente l’orata. È una miniera di sali minerali come calcio, ferro e fosforo e un concentrato di proteine. Basti pensare che, di queste ultime, 100 g di prodotto ne contengono circa 20,7 g. Perfino il comune salmone, che pur ne vanta parecchie, non supererebbe i 18,4 g all’etto.

Ma i vantaggi di consumare un pesce così diffuso nel Mar Mediterraneo non finiscono qui. La carne dell’orata ha pochi grassi e circa 121 Kcal ogni 100 grammi. Eppure, è un alimento pieno di gusto e carico di Omega 3, che contribuirebbero ad aiutare il cuore riducendo il colesterolo cattivo. Si consiglia, quindi, di prestare un occhio a questo pesce argentato dalle carni magre. Perché proprio ora potrebbe diventare un ingrediente irrinunciabile in cucina.

Orata in padella sfiziosa e veloce

Per coronare una cena coi fiocchi, ti mostriamo una ricetta facilissima con questo pesce protagonista. Ecco gli ingredienti per 4 persone dell’orata in padella con verdure:

2 pezzi d’orata;

150 g di zucchine;

150 g di carote;

70 g di cipollotto fresco;

30 g di olio extravergine d’oliva;

1 spicchio d’aglio;

sale e pepe.

Se il pesce è ancora da sfilettare, parti dalla pulizia. Taglia il ventre con le forbici e togli le interiora a mano. Leva anche le squame con l’aiuto di un coltello, sotto l’acqua corrente. Passa quindi alle verdure: sciacqua e pela le carote, poi sbarazzati delle estremità. Infine, affettale in piccole rondelle. Lava anche le zucchine e togli le punte. Tagliale in due in senso verticale e poi ancora a metà. Cerca di ottenere dei dadini di circa 1 cm. Ora prendi il cipollotto e scarta la base. Taglialo in rondelle delle stesse dimensioni delle carote.

Superata la prima fase, fai scaldare in padella l’olio EVO e soffriggi uno spicchio d’aglio. Dopodiché togli quest’ultimo e adagia il pesce. Unisci le verdure poco alla volta e insaporisci con sale e pepe. Completa la cottura con sopra il coperchio, cuocendo le orate circa 7 minuti per lato.