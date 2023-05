Questi 5 sintomi, a 50 anni, possono rivelare colesterolo cattivo alto e faresti bene a non sottovalutarli

Il nostro corpo è micidiale per tanti punti di vista. Ci manda, spesso, dei segnali precisi dei quali, spesso, non ci curiamo. Facendo del male a noi stessi, perché poi potrebbe essere molto tardi. Ecco perché, senza cadere negli eccessi, non dovremmo mai trascurare certi sintomi che potrebbero rivelare problemi. Come questi 5 che sono segnali anche di colesterolo cattivo alto

Fino ai 50 anni, si parla di vacanze, mangiate, figli, hobby e di tutto e di più. Una volta spente le candeline del mezzo secolo, fateci caso, si inizia a discutere, con parenti e amici, di salute. “Ma tu che livello hai di colesterolo” ha, ormai, sostituito “Quanti chilometri hai corso questa mattina”.

Dobbiamo rassegnarci e se si dice che dopo la quarantina un dolore ogni mattina, figuriamoci superati i 50. Il problema è che, spesso, non accettiamo questa sorta di salto della quaglia. Minimizziamo su certi malesseri perché vogliamo sentirci eternamente giovani. Peccato che, così facendo, rischiamo inutilmente la nostra salute. A partire dal famoso colesterolo cattivo alto. Non sentiamoci immuni, perché anche i nostri valori potrebbero rivelarsi molto alti.

Ecco quale tipo di colesterolo dobbiamo tenere sotto controllo se troppo alto

Sappiamo che il colesterolo è una sostanza che viene prodotta, in modo naturale, dal fegato. Utile perché il nostro organismo funzioni in modo corretto. Quindi, il colesterolo, di per sé, non deve essere visto solo negativamente.

Colesterolo che in parte viene prodotto dal fegato, come detto, e, in parte, assunto attraverso ciò che mangiamo. Le lipoproteine si dividono in LDL e HDL. Il problema riguarda il primo valore. Se il colesterolo cattivo LDL è eccessivo, l’HDL non riesce a rimuovere dalle pareti delle arterie dove si è depositato.

Ecco quali sono alcuni dei sintomi che potrebbero rivelare un valore particolarmente alto

Consideriamo che è una delle principali cause di morte nei paesi, cosiddetti, industrializzati, ma, senza un opportuno esame, potrebbe rivelarsi asintomatico. Anche se, questi 5 sintomi, a 50 anni, possono rivelare colesterolo cattivo. Per questo è importante fare controlli periodici. Ora basta andare in farmacia e in pochi minuti ti dicono immediatamente i nostri livelli.

Purtroppo, colesterolo nel sangue oltre i 240mg/dl è una situazione che sta crescendo tra gli italiani. Ecco perché è fondamentale mangiare bene e ad un’ora precisa, come dice la scienza. A volte, bastano davvero alimenti che costano appena 1 euro per abbassare il livello del colesterolo cattivo.

Questi 5 sintomi, a 50 anni, possono rivelare colesterolo cattivo ed ecco quali sono

Se, come detto, il colesterolo cattivo è principalmente asintomatico, alcuni segnali dovrebbero, comunque, metterci in allarme. A partire dalla presenza di macchie della pelle scure o giallastre con associata orticaria per colpa del colesterolo sottocutaneo che si è accumulato. Avere mani e piedi intorpiditi potrebbe essere un altro segnale di colesterolo cattivo in eccesso, a causa delle arterie ostruite.

Il mal di testa è un altro segnale che potremmo avere il colesterolo alto. Il quarto sintomo potrebbe essere il gonfiore sotto gli occhi, quando ci svegliamo al mattino, perché il flusso sanguigno fatica a pompare. Da non trascurare, infine, se abbiamo un ronzio dentro le orecchie. Questo potrebbe essere dovuto a una pressione aumentata sulle pareti dei vasi sanguigni. In ogni caso, non fatevi diagnosi fai da te, ma consultate sempre il vostro medico curante.