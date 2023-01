Cucinare il salmone come gli chef? Con questo secondo piatto pronto in 25 minuti farai innamorare tutti

Moltissime persone amano il salmone ma poche di loro sanno cucinarlo come gli chef. Oggi parleremo proprio di questo e scopriremo come preparare un gustosissimo secondo al salmone in appena 25 minuti. Un piatto adatto anche ai meno esperti di cucina e che ci farà fare una figura incredibile

Se chiediamo a un nutrizionista le pietanze che non possono mancare nella dieta quasi sicuramente citerà le verdure e il pesce. Entrambi sono ricchissimi di omega 3, acidi grassi utilissimi per la salute. Purtroppo, però, il pesce è uno degli alimenti più complessi e delicati da cucinare.

Almeno fino a oggi perché stiamo per scoprire una ricetta per dare una veste nuova a un grande classico: il salmone. E tra poche righe ci stupiremo scoprendo che per cucinare il salmone come gli chef potrebbero bastarci appena 25 minuti e pochissimi semplici ingredienti. È il momento di allacciare il grembiule e mettersi ai fornelli

Il trancio di salmone con pere e bietole è il secondo da provare subito

Ilsalmone, insieme allo sgombro, è uno dei pesci più ricchi in assoluto di omega 3. E allo stesso tempo è uno dei più versatili e utilizzati in cucina. Se, però, siamo stanchi delle solite tartine o delle farfalle con le zucchine, dobbiamo provare il trancio di salmone con pere e bietole. Un piatto che ha un equilibrio di sapori davvero unico e chi si prepara in meno di mezz’ora.

Gli ingredienti

Per 2 porzioni di trancio di salmone ci serviranno:

3 etti di salmone fresco ;

; 2 etti di pere ;

; 2 etti di bietola ;

; 20 grammi di pinoli sgusciati ;

; 2 cucchiai di curcuma ;

; 1 spicchio d’aglio ;

; salvia e rosmarino q.b. ;

; olio, sale e pepe per condire.

Cucinare il salmone come gli chef: i passaggi della ricetta

Iniziamo dalla preparazione della salsa alle pere, il vero segreto del piatto. Sbucciamo la pera e tagliamola in 4 parti.

Cuociamola per qualche minuto al vapore e poi tagliamo due parti a cubetti per frullarle con curcuma e pepe. Aggiungiamo anche il sale e otteniamo la nostra salsa.

Proseguiamo e cuociamo le bietole in acqua salata per 10 minuti. Scoliamole e condiamole con un cucchiaio d’olio d’oliva.

È il momento di preparare la crosta del salmone.

Tritiamo i pinoli, la salvia e il rosmarino, l’aglio e aggiungiamo un pizzico di sale.

Posizioniamo il pesce in una padella con un filo d’olio e ricopriamolo con il trito appena preparato. Siamo pronti per la cottura. 7 minuti a fuoco medio con la padella coperta saranno sufficienti. Piazziamo il salmone su un piatto da portata e condiamolo con la salsa di pere. Non ci resta che posizionare la pera rimasta e le bietole a fianco del pesce e portare in tavola.