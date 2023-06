Tutte le spiagge più belle e le destinazioni più economiche a cui dare un’occhiata per le prossime vacanze

Fare vacanza in un bel posto spendendo poco? Certo che si può! Lasciati conquistare da queste destinazioni più o meno note davvero convenienti.

Più si avvicina l’estate e più diventa forte nell’aria il profumo delle vacanze, che si tratti di montagna, campeggio, città d’arte o mete esotiche. Certo, bisogna fare bene i conti e darsi da fare per cercare le soluzioni più vantaggiose a livello di prezzi e periodo. Il rischio è infatti quello di procrastinare troppo a lungo la scelta e il successivo momento della prenotazione, con conseguente lamentela sulle cifre lievitate. E, visto che anche organizzare una vacanza è un impegno a tutti gli effetti, abbiamo pensato di renderti il lavoro più facile. Di seguito, trovi un piccolo elenco di tutte le spiagge più belle e le destinazioni più economiche da considerare per il tuo prossimo viaggio.

Un’italiana da top 5

Siccome il mare è sempre un’opzione molto gettonata quando si tratta di prenotare le vacanze estive, cominciamo a orientarci tra le spiagge più belle. Partiamo dal presupposto che, anche se vuoi restare in Italia, hai davvero l’imbarazzo della scelta. Anche quest’anno, infatti, diverse località in tutta la penisola hanno guadagnato il prestigioso riconoscimento di Bandiera Blu. Nel frattempo, la nota guida turistica Lonely Planet ha pubblicato la classifica delle 5 spiagge più belle d’Europa e al secondo posto c’è un’italiana.

Si tratta di Cala Goloritzé, una suggestiva spiaggia dai colori caraibici situata nel Golfo di Orosei, in Sardegna. Il primo gradino del podio è invece riservato alla spiaggia di Haukland, sulle Isole Lofoten, in Norvegia: uno dei punti migliori per osservare l’aurora boreale. Terza posizione per un’altra località inusuale in estate: la spiaggia di West Beach, sull’isola di Berneray, parte dell’arcipelago delle Ebridi Esterne, in Scozia.

Con il quarto e il quinto posto torniamo su lidi più noti: la Plage de la Palombaggia in Corsica e Platja Illetes, sull’isola di Formentera.

Tutte le spiagge più belle e le destinazioni più economiche per l’estate 2023

In ogni caso, non è importante solo la qualità della location, ma anche e soprattutto il costo della vita durante la settimana di vacanza. Un’altra classifica recentemente pubblicata ha indagato proprio quest’aspetto, stilando una top 10 delle destinazioni più economiche. Decimo posto per la Grecia, dove per l’alloggio si spendono in media 85 euro al giorno e per i pasti all’incirca 31 euro. Con una media di 105 euro al giorno, il Portogallo guadagna il nono posto, posizionandosi subito sotto i 100 euro giornalieri della Repubblica Dominicana.

Sesta e settima posizione per Costa Rica e Messico, dove tra alloggio e ristorazione si spendono quotidianamente tra i 75 e gli 85 euro circa. Ungheria e Thailandia guadagnano rispettivamente il quinto e il quarto posto, con un costo della vita giornaliero compreso tra i 64 e i 47 euro. Arriviamo quindi al podio: terzo posto per l’Indonesia, dove per i pasti giornalieri non dovresti spendere più di 10 euro. Secondo posto per la Turchia e primo per il Laos, dove tra alloggio e ristorazione non si spendono più di 15 euro al giorno.