Oggi è scaduto un importante setup mensile. Il 30 ne scadrà un altro ma viene considerato minore. I nostri setup rossi come quello odierno sono candidati a intercettare minimi/massimi assoluti del periodo analizzato. E oggi potrebbe essere accaduto qualcosa in tal senso. Ecco cosa potrebbe accadere ora sui mercati.

Come potevano comportarsi i prezzi nella seduta odierna di contrattazione

Innanzittuto definiamo quale era il percorso campione indicato: il ritracciamento iniziato nei giorni scorsi poteva trovare due punti temporali di inversione: o la data odierna o il 30 giugno.

La probabilità era maggiore per oggi, in quanto trattasi di setup rosso.

Come funzionano i setup rossi?

Solitamente si assiste a un’apertura in ribasso/rialzo e poi a una salita/ribasso fino alla chiusura della seduta.

Oggi dopo un forte ribasso iniziale sembra che i mercati vogliano portarsi in positivo. Questo almeno per il momento.

Cosa guardare quindi? Se domani i minimi odierni terranno o meno al rialzo. Frattanto, notiamo che sui nostri oscillatori si sono formati delle divergenze rialziste.

Le medie 200/400/600 settate sui time frame più importanti hanno fermato il movimento ribassista. Si è abbastanza fiduciosi, ma non viene dato nulla per scontato. Attendiamo la giornata di domani per tracciare il prossimo percorso campione fino al 30 giugno..

Ecco cosa potrebbe accadere ora sui mercati

Alle ore 16:26 della seduta di contrattazione del giorno 22 giugno leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

16.104

Eurostoxx Future

4.328

Ftse Mib Future

27.620

S&P500

4.369,60.

Ci sembrano ben impostati tutti i listini azionari analizzati. Vedremo cosa accadrà fino in chiusura.

Cosa invece dovrà preoccupare?

Non è cambiato nulla per quanto riguarda la situazione grafica di più ampio respiro.

Ribassi (anche forti) solo con un chiusura di seduta giornaliera inferiore ai seguenti livelli:

Dax Future

16.034

Eurostoxx Future

4.302

Ftse Mib Future

27.045

S&P500

4.291.

Vedremo come sarà la chiusura odierna, e poi cosa accadrà domani.

