Dopo aver parlato di quale fosse il tipo di spumante adatto a ciascuno di noi per festeggiare non solo Capodanno ma anche tutte le piacevoli occasioni, è arrivato il momento di considerare cosa bisogna fare dopo. Sicuramente prima di questo articolo avremmo buttato chissà quante bottiglie di spumante nella spazzatura. Una volta consumato, in effetti, cosa potremmo farcene di una bottiglia di vetro? E invece occhio a non buttare le bottiglie di spumante perché ecco delle geniali idee di arredamento con il riciclo creativo. Abbiamo tutti presente quando vogliamo dare un tocco di creatività in più alla casa e non sappiamo come fare? Ecco che ci viene in aiuto il fantastico mondo del riciclo creativo. Gli ingredienti? Solo fantasia, amore e passione.

Un vaso allungato

Certo, è sempre difficile scegliere i vasi per i nostri amati fiori profumati, da mettere al centro della tavola oppure sopra i mobili. Soprattutto perché i vasi devono essere abbinati allo stile della casa, che sia moderna, classica, contemporanea, shabby chic o questo nuovo stile della casa che sta spopolando e che ci invidieranno tutti.

Ecco perché il riciclo creativo permette di trasformare un oggetto qualsiasi in qualcosa di impensabile e unico a nostro piacimento. In base allo stile della casa, possiamo creare un vaso utilizzando una bottiglia di spumante. Ciò che ci serve è, innanzitutto, la colla a caldo.

Ma prima è necessario lavare bene la bottiglia per eliminare qualsiasi residuo di alcol o zucchero, che sono gli ingredienti che più attirano formiche e insetti di tutti i tipi. Laviamo, dunque, sotto acqua calda e sapone per piatti la bottiglia di spumante e asciughiamola per bene sia all’interno che all’esterno, mettendola a testa in giù sopra lo scolatoio.

Leviamo le etichette se non si sono tolte sotto l’acqua e anche eventuali residui di colla. Una volta che la bottiglia è perfettamente integra e asciutta allo stato originale, prendiamo la colla a caldo e partendo dall’alto facciamo delle strisce verticali ondulate, come le onde del mare.

Lasciamo asciugare e quando la colla sarà asciutta, verniciamo la bottiglia di vetro con lo spray scegliendo il colore che vogliamo per tutta la superficie. Consigliamo di posizionare delle carte di giornale o delle riviste vecchie per evitare di sporcare la superficie su cui stiamo lavorando.

Lasciamo asciugare e leviamo i pezzi di colla a caldo. Mettiamo dell’acqua e posizioniamo all’interno i fiori. Se, invece, sono finti non ci sarà bisogno di aggiungere acqua.

Ma non è finita qui, perché con le bottiglie di spumante possiamo creare tante altre cose. Per esempio, possiamo aggiungere delle luci soffuse, anche a stick, per creare un’atmosfera in casa particolare e molto calda oppure anziché disegnare con la colla a caldo possiamo disegnare con gli acquerelli qualsiasi cosa si voglia per personalizzare il vaso.

O ancora posizionare il beccuccio, che serve per far uscire il sapone per le mani, per creare un dispenser per il bagno. Insomma, tramite il riciclo creativo si può fare veramente tutto, bastano fantasia e creatività, come queste idee per i pacchi di pasta.