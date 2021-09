Per la rubrica di “Casa e Giardino” di ProiezionidiBorsa, oggi parleremo di come arredare la casa. Magari con il nostro partner abbiamo deciso di convolare a nozze oppure di convivere o ancora siamo nella fase del trasloco. Perché non vedere un altro stile che ci accompagnerà nella nostra nuova casa?

Così come “tagliando i capelli si volta pagina”, anche cambiando arredamento si rivoluziona la propria personalità all’interno delle mura domestiche. Il team di ProiezionidiBorsa ha già trattato l’argomento riguardante un particolare abbellimento che stava spopolando tra gli influencer e che mostravano nei loro profili social. Così come ha già parlato dello stile lanciato dai grandi stilisti Dolce e Gabbana per quanto riguarda non solo l’abbigliamento ma anche la casa stessa in generale.

In questo articolo focalizzeremo l’attenzione su un determinato stile molto alla moda e molto chic. Ecco il nuovo stile di arredamento della casa che sta spopolando e che ci invidieranno tutti.

Lo stile urban chic

Questo nuovo stile per arredare casa rappresenta un modo di gridare al Mondo di preferire più opzioni piuttosto che scegliere una cosa sola. Infatti l’urban chic è il perfetto connubio tra il moderno e il vintage a 360° gradi. Nel 2021, il vintage è inteso come un’epoca ormai passata, di vecchio stampo e che coniuga epoche diverse. Dallo stile Liberty agli anni ’60, l’urban chic aggiunge anche l’epoca moderna e minimalista. Quindi l’urban chic rappresenta un’unione di diversi stili che si sono succeduti nel corso del tempo.

Chi decide di arredare la propria casa in stile urban chic, sceglierà spazi ampi e soffitti molto alti, proprio come lo stile Liberty. Sceglierà, altresì, pareti composte da mattoni come lo stile rustico, nuance tendenti al marrone prettamente vintage, uniti ad ornamenti e soprammobili che ricordano gli anni ’50. A tutto questo, però, fa da cornice una base moderna.

Questo stile è simile a quello shabby chic, poiché anche quest’ultimo predilige pezzi di arredamento invecchiati, con la differenza che nell’urban chic c’è una base moderna rilevante. Classici pezzi di arredamento che non mancano in una casa in stile urban chic sono orologi, bauli, specchi, poltrone, vasche con le “zampe”, radio e oggettistica varia. Chiaramente questi pezzi devono apparire visibilmente di epoche retrò, vintage appunto. Ricordiamo che il colore predominante tende verso le sfumature del marrone, che rappresenta in ogni caso un colore anche moderno. Ma anche i mattoni e i pezzi in legno ormai fanno parte del medesimo stile.