Quando siamo sotto l’ombrellone, in pieno relax vacanziero, ci viene persino la voglia di leggere le etichette delle ciabatte da mare. Tanta è la voglia di staccare la spina che le letture diventano tutte buone. Ma se abbiamo voglia di immergerci in storie e romanzi da sogno, non mancano assolutamente i suggerimenti della nostra Redazione. Attenzione anche alle diete delle influencer e delle vip, correlate di foto. Così come il calcio mercato e l’oroscopo. Altri temi che sotto l’ombra e sul lettino della spiaggia vanno che è un piacere. Non tutti però saremo fortunati e, se stiamo magari leggendo questo articolo proprio sotto il sole, approfittando del mare e del ponte del 2 giugno, occhio alle sorprese.

Soldi anche in vacanza per l’Ariete

Ma basta con questo Ariete, che non finisce di avere fortuna, potrebbe dire qualche Lettore. Siamo veramente all’incredibile per questo segno, che, sarà atteso da un’estate al top anche sotto l’ombrellone. Nel senso che arriveranno buone notizie e soldi anche senza fare nulla e standosene in panciolle o a fare il bagno in acque azzurre e cristalline. Ma attenzione che l’Ariete sarà in buona compagnia, perché anche il Toro non scherza. È in versione attacco, col pelo più lucido che mai e tutta la cattiveria tipica dell’arena. Meglio spostarsi di torno, perché il Toro a giugno vuole arrivare agli obiettivi dell’anno e chi non è d’accordo, verrà infilato. Potrebbero essere momenti decisivi anche per troncare relazioni amorose in stallo e per una nuova e ricca esperienza lavorativa. Magari anche all’estero.

Nonostante il caldo potrebbe essere un giugno agghiacciante per questi 2 segni mentre oltre al solito Ariete ecco il fortunato che si riempirà le tasche di euro

Giugno per il Capricorno potrebbe trasformarsi in un calvario. Le stelle sono contrarie per buona parte del mese e nessun pianeta sembra particolarmente propizio. In più c’è questo autolesionismo alla “Calimero” in cui tutto è nero e non si vede nulla di buono all’orizzonte. La negatività psicologica del Capricorno sarà la sua più grande nemica, assieme a un senso di malcontento generale che potrebbe far crollare molte certezze.

Il segno di fuoco

Nonostante il caldo potrebbe essere un giugno agghiacciante anche per il Sagittario che, stanco, anzi stanchissimo, ha già deciso di staccare la spina. Occhio, però a non farlo nel bel mezzo della centrifuga, perché si rischia il collasso. Ed è proprio quello che potrebbe accadere al Sagittario, che, romanticone qual è, pensa all’amore e non al lavoro. Alla passione e non al guadagno. Ma la vita è una ruota che non si ferma e, come dice il detto, chi lo fa è perduto.

Lettura consigliata

È già pronosticato come il segno super fortunato di giugno ma non è il solito Ariete e si riempirà le tasche di soldi assieme al Toro