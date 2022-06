Che il clima stia clamorosamente cambiando ce ne stiamo accorgendo davvero tutti e non ci vuole un mago per scoprirlo. Si parla sempre più di ridurre le emissioni di gas e gli inquinamenti atmosferici. La situazione sta complicandosi mese dopo mese e parlare di anni potrebbe sembrare davvero troppo. Tra i tantissimi danni che sta creando il surriscaldamento globale, c’è sicuramente quello degli insetti che si stanno adeguando al clima. Mancando quei tradizionali inverni freddi, lunghi e nevosi, abbiamo visto come mosche, cimici e zanzare, solo per citare qualche esempio, non ci diano più tregua.

Proprio le zanzare sono già diventate protagoniste nei giorni scorsi, a causa di un maggio eccezionalmente caldissimo. Già tutti a caccia di sistemi naturali e non per cercare di limitare di essere beccati per i prossimi sei mesi. Proprio parlando di zanzare, attenzione che ce n’è una, che sembra diventata una specie di Terminator degli insetti.

La più forte di tutte le zanzare

Dalla Corea ecco la super zanzara che sembra inarrestabile. Accade anche tra gli insetti che ci sia una selezione naturale per mettere sul trono il più forte di tutti. In questo caso parliamo della “Aedes Koreicus”, che gli esperti chiamano anche “super zanzara coreana”. Detto così, potrebbe sembrare il titolo di un cartone animato, ma è la cruda e vera realtà. Questa zanzara che sembra protetta da armatura e giubbotto antiproiettile, secondo gli esperti, sarebbe in grado di resistere al non troppo rigido inverno. Si sarebbe diffusa partendo dalla Lombardia, per arrivare poi in tutta Italia. Si segnalano ad esempio delle colonie molto numerose nelle zone pedemontane del Trentino-Alto Adige e del Veneto. Purtroppo, in questa bellissime zone, non ci sono solo i borghi protagonisti da visitare, ma anche queste antipatiche succhiasangue.

Dalla Corea ecco la super zanzara che ha resistito al freddo dell’inverno ed è pronta a invadere le nostre case che potremmo difendere con questa pianta

Installare delle semplici zanzariere fai da te che potremmo acquistare anche su internet è il modo più semplice per creare una barriera casalinga. La zanzara coreana, pur essendo resistente al freddo, non è per fortuna immune ai tradizionali sistemi di prevenzione. Il famoso aglio sulle finestre, i gerani sul davanzale e l’uso di oli essenziali, zampironi e candele aromatiche valgono comunque come difese anche da lei. Ecco la zanzara che ha resistito al freddo ma che potrebbe cadere nelle nostre trappole tradizionali.

