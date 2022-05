Uno dei piaceri dell’estate quando andiamo in vacanza è quello della lettura. Classica, sotto l’ombrellone, dopo aver fatto il passaggio in edicola, una volta terminata la colazione in hotel. Anzi avere un’edicola tra l’albergo e la spiaggia diventa un fattore importante per la scelta stessa del nostro soggiorno. Il classico quotidiano, oppure quelli sportivi, ma anche le tradizionali riviste di gossip, di moda e di attualità.

Come dice il proverbio: “tutto fa brodo” e, tanto da rilassarci, sotto l’ombrellone leggiamo anche le istruzioni della crema solare. Altrettanto piacevole è però per gli amanti della lettura, la scelta dei libri da portarsi in vacanza. Ora possiamo nuovamente rimanere nelle librerie quanto tempo vogliamo e abbiamo ovviamente anche un’ampia scelta sul web. E, per tutti coloro che amano la storia, ecco il nostro suggerimento odierno di uno degli autori più amati del momento. Ogni sua uscita è un vero e proprio trionfo editoriale.

Dal libro al video

Curioso come Bernard Cornwell, poliedrico scrittore britannico, abbia lavorato a lungo nella prestigiosa BBC e ora sia protagonista su Netflix. Sono davvero tantissimi i suoi romanzi avvincenti, da cui sempre più produttori cinematografici traggono spunto per serie di successo. In questo caso ci riferiamo alla saga dei Re Sassoni, che su Netflix è in onda col titolo di “The Last Kingdom”. È la classica occasione in cui potremmo vedere prima la serie per poi cominciare a leggere tutta la saga. È la vicenda di un nobile sassone, fiero e coraggioso, Lord Uthred, ma cresciuto, dopo uno scambio di ostaggi, assieme ai conquistatori vichinghi. Tutta la sua lunga epopea, si svolge al servizio della corona inglese, nel tentativo di riconquistare ai vichinghi la penisola.

Travolgenti e appassionanti i romanzi di questo autore che sta spopolando a livello mondiale e potrebbe essere il compagno perfetto sotto l’ombrellone

Ma se siamo appassionati anche della mitologia legata a Re Artù e a Camelot, alla Guerra dei Cent’anni tra Francia e Inghilterra, allora Bernard Cornwell è proprio l’autore che fa per noi. Con le collane “Il romanzo di Excalibur” e alla “Ricerca del Sacro Graal”, troveremo tutto ciò che desideriamo per appassionarci a questi cicli e immedesimarci nei personaggi amabilmente dipinti da Cornwell.

Magari pensando a un viaggio proprio in questi luoghi misteriosi come ad esempio, la meta tra le terre di Artù e Merlino, partendo dalle rovine del Castello di Tintagel. Senza, infine considerare una serie di thriller, davvero piacevoli come “Scia di fuoco” o la saga che riguarda Waterloo e la vittoria inglese su Napoleone. Un modo alternativo di vedere la Storia, dalla parte di chi come Lord Wellington, ha sempre sconfitto il generale Corso. Travolgenti e appassionanti i romanzi di questo autore potrebbero catapultarci, come una macchina del tempo, in tante bellissime epoche.

Lettura consigliata

