L’estate arriva anche in cucina e si sente il bisogno di piatti freschi e soprattutto facili da preparare. Arrivando stanchi da lavoro si desidera solo rilassarsi con una birra fresca e gustare cibi genuini.

Poi col caldo mettersi ore davanti ai fornelli è davvero una sfida.

Ma in questo la natura ci viene incontro con una grande ricchezza di frutta e verdura da usare in mille preparazioni. Pensiamo soltanto a quanto può renderci la vita semplice avere dei pomodori in casa.

Sicuramente la caprese è un piatto molto sfruttato nel periodo estivo, anche se non è un abbinamento consigliato a livello nutrizionale. Ma non useremo pomodori né peperoni per la ricetta che i nostri esperti di cucina hanno pensato per le sere d’estate.

Si tratta di una preparazione velocissima, ma dal gusto sfizioso e rinfrescante che riprende una famosa ricetta con protagonista proprio il pomodoro. Perfetta per chi sta facendo una dieta ipocalorica, è ottima anche per chi vuole disintossicarsi per qualche giorno.

Ingredienti

La ricetta che ha ispirato questa versione alternativa è niente poco di meno che il gazpacho. Tipico piatto andaluso, in realtà avrebbe avuto origine nell’antica Roma o nel Mondo arabo ed è una zuppa di ortaggi. Specificatamente sono pomodoro, cetriolo, cipolla, pane raffermo e peperone gli ingredienti principali.

Secondo la trazione, il gazpacho viene servito freddo. Per questo motivo è un piatto sostanzioso ma non pesante, perfetto per affrontare il caldo estivo. Gli ingredienti che useremo nella nostra versione saranno:

2-3 cetrioli;

1 avocado;

succo ½ limone;

pane raffermo tostato;

½ cipolla;

150 g di yogurt bianco denso;

3 cucchiai di aceto;

1 peperoncino;

coriandolo, basilico e menta freschi;

sale, olio, pepe.

Non useremo pomodori né peperoni per la ricetta più leggera, fresca e deliziosa dell’estate che salva pranzo e cena con pochi euro

Per preparare il nostro gazpacho non ci vorranno che pochi minuti e un buon frullatore. Si potrà usare sia quello tradizionale che quello a immersione. Per prima cosa, nel frullatore creiamo un crumble di pane aggiungendo un filo di olio.

Adesso prendiamo tutti i nostri ingredienti e mettiamoli nel frullatore, azioniamolo fino ad ottenere una crema. A questo punto tocca alle erbe aromatiche, che possiamo utilizzare nelle proporzioni che preferiamo. Se la crema risultasse troppo densa, aggiungiamo dell’acqua.

Facciamo riposare il gazpacho in frigo per mezz’ora. Arrivato il momento di servirlo, impiattiamo decorando la superficie con il crumble di pane, qualche fettina di cetriolo, un filo d’olio e qualche foglia di aromatiche.

