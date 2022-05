In certi momenti dell’anno capita di sentirsi spossati e più affaticati del solito. Ad incidere sul nostro benessere fisico vi potrebbero essere diversi fattori. Spesso i responsabili del calo di energie sarebbero stress e ansia, ma potrebbe dipendere anche da sforzi fisici e mentali intensi e scarso sonno. In certi casi non sarebbe da escludere nemmeno la presenza di malattie come insonnia o diabete.

Per recuperare le forze ci affidiamo di solito a integratori o ricostituenti appositi. Ma può capitare di non averli in casa e di doversi arrangiare in un altro modo. E cosa c’è di più salutare che chiedere aiuto alla cucina?

Con la ricetta giusta potremmo dare una sferzata al metabolismo, rimettendoci in piedi pronti per proseguire al meglio la giornata. Vediamo come realizzare in poco tempo un piatto delizioso ricco di magnesio e altamente nutritivo.

Magnesio per ossa, cuore e cervello

Tra i macronutrienti indispensabili di cui non dovremmo mai fare a meno c’è il magnesio. I suoi innumerevoli benefici si rifletterebbero su cuore e cervello, ma anche su ossa e muscoli. In sintesi, ne gioverebbe l’equilibrio di tutto l’organismo.

Il magnesio si assume prevalentemente con l’alimentazione e il quantitativo giornaliero consigliato corrisponderebbe a circa 370 mg per adulto. Questo elemento parteciperebbe alla regolazione del battito cardiaco, della pressione e all’assimilazione di calcio e fosforo in denti e ossa.

Infine, come avremo già intuito dalla premessa, sarebbe di grande aiuto contro la stanchezza e per il ripristino delle energie.

Ecco un piatto primaverile veloce per combattere stanchezza e perdita di energia quando mancano gli integratori

Per rimetterci in forze abbiamo pensato a uno squisito piatto a base di orecchiette con asparagi e zafferano. Quest’ultimo ingrediente è particolarmente ricco di magnesio e altri minerali fondamentali. Ecco il necessario per 4 persone:

500 g di orecchiette;

500 g di asparagi;

1 bustina di zafferano;

2 cipolle o scalogni;

olio di oliva a piacere;

sale e pepe q.b.

Laviamo e puliamo gli asparagi eliminando la parte dura e, con un pelapatate, anche quella esterna al corpo centrale. Tagliamo le punte conservandole e affettiamo a rondelle il gambo.

Fatto questo mettiamo una padella sul fuoco con un goccio di olio di oliva e iniziamo a soffriggere le cipolle tritate. Aggiungiamo prima i gambi, cuocendoli per 8 minuti, poi le teste.

Subito dopo sciogliamo lo zafferano in acqua calda, ne versiamo un po’ in padella e insaporiamo con sale e pepe. Cuociamo per altri 5 minuti per ammorbidire tutto.

A questo punto bolliamo dell’acqua salata in pentola e vi uniamo il restante liquido allo zafferano. Buttiamo in pentola le orecchiette e aspettiamo che cuociano. Appena pronta, scoliamo la pasta e la aggiungiamo alla padella con gli asparagi per farle prendere il sapore. Impiattiamo e serviamo in tavola con una bella grattugiata di Grana. Ecco un piatto primaverile veloce per combattere stanchezza e rimettersi definitivamente in moto.

