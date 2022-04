Molti di noi potrebbero avere in casa un tappeto persiano, che rende elegante il pavimento del soggiorno o dello studio. Potremmo averlo ereditato o comprato noi stessi da tanto tempo. In ogni caso, prima o poi ci troveremo a fare i conti con la sua pulizia, questa necessaria a preservare la bellezza del tappeto nel corso degli anni.

Ma come pulire i tappeti persiani? Si sa che questi complementi d’arredo sono molto delicati e parrebbero rovinarsi solo a guardarli. Ebbene, esiste un modo di procedere alquanto efficace, che si basa sull’uso di un prodotto noto per la pulizia delle superfici, come l’ammoniaca, in questo caso usata con molta strategia, insieme ad altri strumenti davvero a basso costo.

L’uso dell’ammoniaca

L’ammoniaca è un detergente molto usato in casa, ad esempio per la detersione di superfici come i pavimenti, ma anche per igienizzare e smacchiare. Certamente va adoperata con estrema attenzione, essendo un preparato chimico dalle forti esalazioni. A pochi verrebbe in mente di adoperare un prodotto molto forte come l’ammoniaca per pulire un tappeto persiano. Ma esiste un modo di procedere tramandato dalle nonne, che permette di compiere questa operazione ottenendo un risultato incredibile e senza rovinare il tappeto.

Come pulire i tappeti persiani con l’ammoniaca in modo veloce e rapido senza rovinarli grazie a 1 trucco economico che li renderà favolosi

Iniziamo a prelevare il nostro tappeto dal pavimento e ad adagiarlo sulla ringhiera del balcone. Battiamo per bene con il battipanni, quindi giriamo il tappeto al rovescio e facciamo la stessa cosa. Prepariamo ora una bacinella con acqua e un po’ di ammoniaca, indossando guanti di protezione. Prendiamo una spazzola dura per tessuti, bagniamo le setole nella bacinella con la soluzione di acqua e ammoniaca e strofiniamo energicamente il tappeto. Ripetiamo l’operazione finché l’acqua della bacinella non sarà nera o colorata dallo sporco. Lasciamo quindi asciugare il tappeto al sole. Quando asciutto, se decidiamo di ritirarlo copriamo la sua superficie con fogli di carta di giornale e arrotoliamolo. Questo trucco a costo zero renderà il tappeto lucidissimo.

Se invece vogliamo riposizionare il tappeto al suo posto, riportiamolo in casa e ammiriamo la sua perfetta pulizia, insieme alle eventuali macchie completamente rimosse, grazie all’uso sapiente del composto diluito di acqua e ammoniaca e alla spazzola per tessuti.

Approfondimento

È facile eliminare le macchie di tintura per capelli dal tappeto, il segreto è questo efficace stratagemma