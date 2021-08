Nel corso degli ultimi anni l’interesse della ricerca scientifica si è rivolto sempre più spesso all’associazione tra stato di salute e scelte alimentari. Un recente studio di coorte ha verificato i cambiamenti che si verificano all’interno di un ampio gruppo di popolazione in base ad alcune variabili nella dieta. Gli scienziati hanno scoperto che non un integratore ma i cibi ricchi di queste sostanze abbattono glicemia e problemi al cuore aiutando anche la linea. Di seguito vediamo di cosa si tratta e quali sono gli effetti sull’organismo.

In che modo il cibo influisce sul funzionamento dell’organismo

Pane, pasta e molti altri prodotti della panificazione sono spesso presenti una dieta varia in quanto rappresentano una fonte prediletta di carboidrati. Ma tutte le tipologie di farina hanno il medesimo effetto sull’organismo? Secondo molti ricercatori la risposta non può essere affermativa. Infatti, in un articolo precedente abbiamo illustrato i 3 effetti dannosi del pane bianco sulla salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Nello studio longitudinale della Tufts University di Boston, i ricercatori hanno operato delle analisi sul consumo di cereali integrali coinvolgendo oltre tremila partecipanti.

Non un integratore ma i cibi ricchi di queste sostanze abbattono glicemia e problemi al cuore

Gli scienziati hanno focalizzato la propria ricerca sugli effetti che l’alimentazione avrebbe avuto sulla salute cardiovascolare. In particolare, lo studio ha verificato le differenze tra le diverse generazioni di soggetti inseriti nel campione che erano stati divisi in quattro sottogruppi. Ciascun raggruppamento di soggetti ha seguito una dieta con differenti porzioni di cereali integrali giornaliere. In alcuni gruppi era previsto il consumo di mezza porzione al giorno, in altri invece il consumo saliva a 3 o più porzioni giornaliere.

I risultati hanno rivelato enormi effetti benefici connessi al maggiore consumo di cereali di tipo integrale. Chi ha assunto più di frequente i cereali integrali durante i pasti, ha riportato livelli più contenuti di colesterolo LDL. A questi esiti favorevoli si associa anche un abbassamento di trigliceridi e glicemia e una normalizzazione della pressione arteriosa. In riferimento al primo pasto fondamentale della giornata, abbiamo precedentemente mostrato 3 formidabili colazioni che fanno abbassare velocemente la glicemia in maniera naturale.

I ricercatori affermano dunque che prediligere il consumo di cereali integrali al posto di quelli raffinati potrebbe migliorare lo stato di salute generale. Tale esito favorevole mostra risultati eccellenti soprattutto sul sistema cardiovascolare.

Approfondimento

Pochi sanno che quest’unico alimento ripulisce velocemente le arterie e contrasta colesterolo cattivo e diabete