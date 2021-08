Quando si abita in case indipendenti non è raro ritrovarsi a combattere con pergolati da abbellire o muri da coprire. Di conseguenza, una delle possibili soluzioni è data dall’utilizzo di piante rampicanti. Ad esempio, si era proposta una interessante soluzione al Lettore nell’articolo “Per riempire di colore giardino e pergolato sfiorito in estate basta questa meravigliosa pianta rampicante”.

Oggi, invece, se ne fornirà un’altra che vedrà come protagonista la vite americana.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Si tratta di una pianta originaria del Nord America, caratterizzata da foglie molto ornamentali che durante il periodo autunnale passano dal colore verde al rosso.

I fiori della vite americana, molto piccoli e molto amati dalle api, si sviluppano tra giugno e luglio. Dal mese di settembre in poi, invece, matureranno i frutti. Si tratta di bacche violette non commestibili per l’uomo, ma attraenti per i volatili.

Per pergolati e balconi colorati in autunno basta questa pianta rampicante resistente al freddo

Ci sono alcune varietà di vite americane più diffuse di altre. Ad esempio, per coprire dei grandi muri sarà perfetta la Parthenocissus veitchii. Si tratta di una pianta che cresce più velocemente rispetto alle altre specie e le foglie sono più larghe. Inoltre, riesce ad allargarsi su un muro di grandi dimensioni in poco tempo.

Per ricoprire muretti o pilastri, invece, sarà ottima una diversa varietà dallo sviluppo più lento.

Per la coltivazione necessita di un sostegno, muro o traliccio, a cui aggrapparsi per crescere al meglio. Ricordiamo anche che la vite americana, non essendo una pianta sempreverde, perderà le foglie nel periodo autunnale.

Inoltre, per pergolati e balconi colorati in autunno basta questa pianta rampicante resistente al freddo quindi, può essere coltivata anche nelle zone con inverni più freddi dal momento che resiste bene al clima invernale.

Tuttavia, è nelle zone a clima mite e più caldo che la vite crescerà molto più rapidamente.

Cura in vaso e in piena terra

La messa a dimora dovrà avvenire in un periodo tra ottobre e marzo scegliendo un luogo con esposizione a mezz’ombra. La vite è una pianta che si adatta bene a qualsiasi terreno anche se è meglio preferirlo ben drenato.

Le annaffiature non dovranno essere eccessive dal momento che teme molto i marciumi radicali. Nel periodo estivo si potrà procedere ad annaffiarla ogni quattro giorni, se la pianta è in piena terra, mentre in caso di coltivazione in vaso meglio irrigare quotidianamente.

Le concimazioni della vite americana, invece, andranno effettuate una volta all’anno nel caso di pianta in piena terra.

Se, invece, si è optato per la coltivazione in vaso sarà necessario procedere almeno una volta al mese durante il periodo estivo.