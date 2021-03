Il pane rappresenta uno degli alimenti che non possono mai mancare sulle tavole delle famiglie italiane. L’industria della panificazione ha visto una forte crescita negli ultimi tempi grazie alla varietà di prodotti che si distribuiscono a livello commerciale. Tuttavia, esistono alcuni effetti collaterali che si collegano in particolare ad alcune farine. In alcuni casi la scienza svela 3 effetti dannosi che il pane bianco può causare alla salute come dimostrano le ricerche che di seguito riportiamo.

Il consumo eccessivo di farine molto raffinate che effetti può avere

Il pane è sicuramente uno dei macronutrienti più importanti per una sana e corretta dieta alimentare. Questo però non significa che sia consigliabile eccedere nel consumo o sostituirlo ad altri alimenti. Come per ogni cibo, anche per il pane vale la regola che suggerisce di attenersi alle giuste quantità che suggeriscono gli Esperti a ciascuno consumatore. Come sappiamo, oggi sul mercato esistono davvero tantissime varietà di pane che riescono a soddisfare davvero tutti i gusti. Tuttavia, secondo quanto indicano dei dati di ricerca, alcune tipologie potrebbero esporre a dei rischi connessi al largo consumo. A salire sul banco degli imputati oggi è proprio il pane bianco. Infatti la scienza svela 3 effetti dannosi che il pane bianco può causare alla salute come dimostrano gli studi.

Cosa accade all’organismo se si consumano eccessive dosi di pane bianco?

Come sappiamo, la produzione di pane bianco è la risultante dell’utilizzo di farine molto raffinate e sottoposte a lavorazione. Questa caratteristica tende a far sì che l’assunzione di pane bianco si leghi all’innalzamento dell’indice glicemico e malattie cardiovascolari. Una ricerca apparsa sul British Medical Journal, evidenzia proprio tali effetti sull’organismo. I dati delle evidenze scientifiche li abbiamo riportati nell’articolo “Il consumo eccessivo di questo tipo di farina potrebbe causare gravi malattie cardiovascolari secondo le scienza”.

L’aumento del picco glicemico, dunque, si collega ad alti livelli di zucchero nel sangue che potrebbero provocare danni all’organismo a lungo termine. Questo però non è il solo effetto collaterale di tali sbalzi. Tale variazione si associa anche ad un improvviso aumento di fame e quindi ad una esposizione al sovrappeso. Questo è quanto indica uno studio scientifico che arriva dalla Tufts University di Boston che valuta la correlazione tra: indice glicemico, senso di fame e obesità.

La scienza svela 3 effetti dannosi che il pane bianco può causare alla salute che coinvolgono anche la pelle. Secondo quanto indica l’American Academy of Dermatology Association: chi assume eccessive quantità di pane bianco potrebbe esporsi al rischio di maggiore infiammazione della pelle e di acne. Questo è sempre riconducibile agli alti livelli di zucchero nel sangue che determina una maggiore produzione di sebo. Tale iperproduzione si traduce dunque in una infiammazioni cutanee più o meno visibili. Questi dati indicano dunque la necessità di approfondire sempre di più gli studi per capire meglio gli effetti sull’organismo di alcuni alimenti. Per le proprie scelte alimentari, ricordiamo, è sempre raccomandabile affidarsi alla consulenza di un medico o specialista.