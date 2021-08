Se è vero che l’alimentazione può essere un’alleata nella prevenzione di numerose malattie, talvolta alcuni alimenti possono provocare anche degli indesiderati effetti collaterali. Un esempio giunge proprio dal recentissimo studio scientifico condotto dall’Università di Liverpool. Gli scienziati hanno mostrato come il consumo eccessivo di un particolare cibo possa favorire la diffusione di metastasi all’interno dell’organismo colpito da cancro. Ecco di quale si tratta.

Quando un alimento potrebbe diventare dannoso per la salute

Molto spesso si parla dei grandi benefici che la frutta secca apporta alla salute della persona. Essa serve, ad esempio, a combattere il senso di stanchezza e affaticamento insieme ad altri alimenti estremamente utili per mantenersi in forma smagliante. Tuttavia, tale evidenza non si può sempre confermare in specifiche condizioni secondo la scienza. È il caso ad esempio delle arachidi e dell’effetto che un loro elevato consumo potrebbe produrre sulle persone affette da tumore.

Il team dei ricercatori inglesi ha condotto delle indagini dettagliate sugli effetti che l’abuso di arachidi nell’alimentazione provoca sull’organismo affetto da patologia tumorale. Gli esiti dei test invitano a prestare attenzione perché questo comune alimento potrebbe aumentare la diffusione di un tumore nel corpo. Nello specifico, l’effetto delle arachidi potrebbe causare una maggiore proliferazione di metastasi con tutte le conseguenze che tale esito arreca all’organismo. Dato da non trascurare se si pensa che molti tumori sono asintomatici o si presentano con lievi ma importanti segnali come abbiamo indicato nell’articolo: “Molti lo trascurano ma questo comune sintomo potrebbe essere l’avvisaglia di un tumore”.

Attenzione perché questo comune alimento potrebbe aumentare la diffusione di un tumore nel corpo

A salire sul banco degli imputati questa volta è l’agglutinina presente nelle arachidi. Si tratta di una particolare proteina che interagisce con le cellule endoteliali dei vasi sanguigni producendo molecole chiamate “chitochine”, ossia dei segnalatori del sistema immunitario. Alcune di queste citochine hanno una funzione proinfiammatoria che contribuisce alla formazione di nuove metastasi in pazienti affetti da tumore.

Lo studio mostra il particolare meccanismo che il consumo eccessivo di arachidi scatta in un organismo già affetto dal cancro. In buona sostanza, a livello biochimico si verifica una sovraproduzione di cellule metastatiche che viaggiano nel sangue andando a formare un tumore secondario come accade nel caso di molti tumori epiteliali. Questo è un dato molto importante sul quale gli scienziati si propongono di approfondire ulteriormente gli studi. Sebbene altre evidenze non mostrino una correlazione tra consumo di arachidi e aumento della mortalità per cancro, il campo rimane ancora aperto ad ulteriori indagini.

