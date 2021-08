Sono tantissime le persone che soffrono di problemi che interessano i sistemi cardiovascolare ed endocrino. Non è un caso che alcune malattie assicurino anche il diritto alla pensione di invalidità. Lo abbiamo illustrato nell’approfondimento “Assegno mensile di 287 euro per tiroide, diabete e malattie endocrine”.

Alcuni cibi possono definirsi dei veri e propri alleati della salute ed efficaci contro determinate condizioni cliniche. È il caso di un antichissimo cereale che oggi sta riscuotendo un considerevole successo commerciale e alimentare. Pochi sanno che quest’unico alimento contrasta colesterolo, diabete e ripulisce le arterie velocemente. Vediamo di cosa si tratta.

Dall’antichità alle nostre tavole per portare salute e benessere a chi lo mangia

Il suo primo consumo sembra risalire a circa 6.000 anni nelle piane dell’Asia centrale. È solo in epoca successiva che la sua coltivazione si è diffusa anche nell’Europa del nord fino ad arrivare ad un’ampia diffusione nel mercato odierno. Stiamo parlando dell’avena, un cereale tanto antico quanto ottimo per prevenire moltissime malattie che attanagliano l’Era Moderna.

Tra le sue proprietà, l’avena si distingue per un indice glicemico particolarmente basso e contenuto. È spesso indicata dagli specialisti della nutrizione per tenere a bada la glicemia nel sangue. Non è un caso che si utilizzi per le colazioni ipoglicemiche per chi soffre di diabete. Alcune idee semplici e gustose le abbiamo proposte nell’articolo: “Le 3 formidabili colazioni che fanno abbassare la glicemia velocemente e in modo naturale senza spendere troppi soldi”.

Un ulteriore contributo che l’avena offre all’organismo interessa il controllo del colesterolo LDL. Le sue proprietà ipocolesterolemizzanti sono ormai note in quanto nell’avena è presente il prezioso acido linoleico. Si tratta di un acido grasso essenziale che, come gli Omega-3 e 6, contribuisce a ripulire le arterie ed abbassare i livelli di colesterolo nel sangue. La stessa Food and Drug Administration americana ne ha riconosciuto le eccezionali proprietà. In un recente studio scientifico, inoltre, tali effetti benefici sul sistema cardiovascolare risultano confermati.

La ricchezza di fibre presenti in particolare nella crusca di avena, rende questo alimento adatto anche alla salute intestinale e del microbiota. Proprio dell’importanza e degli effetti del microbiota sul cervello abbiamo parlato in precedenza. Gli interessanti esiti di uno studio sono consultabili nell’approfondimento “Pochi sanno che per mantenere il cervello in salute è importante curare quest’organo”. Per chi non l’avesse ancora provata, dunque, l’avena è facilmente impiegabile in cucina in numerose ricette.

