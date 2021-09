Per gli amanti del verde e delle piante, l’arrivo dell’autunno spesso segna un periodo un po’ triste. Infatti, l’estate è il momento migliore per le piante e i balconi e i soggiorni si riempiono di colore proprio in quel periodo. Invece, l’autunno porta con sé la fine della bella stagione e spesso è difficile trovare fiori che siano ancora in fioritura a settembre inoltrato. Eppure, esistono dei fiori magnifici e che in pochi conoscono che fioriscono proprio in questo periodo. Continuando a leggere, vedremo di che fiori si tratta.

Non un giglio o un’orchidea ma è questo il fiore che impreziosirà il terrazzo a settembre

Le tricyrtis, o giglio orchidea, sono delle piante perenni caratterizzate da splendidi fiori. Questi, poi, fioriscono tra agosto e ottobre, per cui sono perfetti per impreziosire le stanze della propria casa in questo periodo. Queste piante crescono fino ad avere una dimensione di 30-90 cm di altezza e formano dei piccoli cespugli larghi 30-60 cm. La parte più bella delle tricyrtis sono senza dubbio i fiori, che nella forma ricordano un’orchidea. Infatti, questi fiori sono a forma di stella e solitamente sono composti da 3 petali interni e 3 esterni. Il colore dei fiori può variare, ma in genere sono rosa a macchie cremisi o bianchi a macchie violacee.

Pur essendo splendide, stranamente le tricyrtis cominciano ad essere famose nel Mondo occidentale solamente ora. Eppure, rappresentano senza dubbio una meravigliosa aggiunta al verde di casa.

Come coltivarle

Come abbiamo visto, questi fiori che da poco hanno preso piede in Occidente sono veramente splendidi e immancabili in casa. Per cui, non un giglio o un’orchidea ma è questo il fiore che impreziosirà il terrazzo a settembre. Si tratta di piante da mezz’ombra, che resistono a temperature anche molto basse, fino a -15/-20 °C, ma sopportano il sole solo se fa freddo.

Le tricyrtis amano i terreni umidi e ricchi di sostanze organiche, ma patiscono se si trovano in terreni alcalini. Per cui, quando si piantano le tricyrtis, si consiglia di arricchire il terreno con della torba. Inoltre, si dovrà usare un fertilizzante liquido una volta ogni due mesi circa.

Per quanto riguarda l’acqua, queste piante amano i terreni umidi ma non i ristagni, per cui si consiglia di annaffiare spesso con poca acqua.

In conclusione, questi fiori sono perfetti per dar colore e vivacità alle zone più ombrose di terrazzi e giardini e per decorare casa a settembre.

